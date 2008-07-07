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Акцию "Пешеходный переход" проводит ГАИ Минска

07 июля 2008 10:59
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Начиная с сегодняшнего дня и до 17 июля инспекторы будут нести службу вблизи нерегулируемых пешеходных перекрестков и пресекать нарушения водителями правил проезда переходов. В правоохранительном ведомстве сообщили, что за прошедшие выходные в столице выявлено свыше 2 тысяч 300 нарушений правил дорожного движения. Задержаны более 70 водителей в нетрезвом состоянии, около тысячи - за превышение скорости, более 300 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушение правил перехода проезжей части.
# общество

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