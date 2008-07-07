Акцию "Пешеходный переход" проводит ГАИ Минска

Начиная с сегодняшнего дня и до 17 июля инспекторы будут нести службу вблизи нерегулируемых пешеходных перекрестков и пресекать нарушения водителями правил проезда переходов. В правоохранительном ведомстве сообщили, что за прошедшие выходные в столице выявлено свыше 2 тысяч 300 нарушений правил дорожного движения. Задержаны более 70 водителей в нетрезвом состоянии, около тысячи - за превышение скорости, более 300 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушение правил перехода проезжей части.