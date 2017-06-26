На что в Минске тратят в 2 раза больше, чем в регионах?

Новости Беларуси. Как отличаются расходы жителей столицы от расходов населения других городов, рассказали в программе «Большой город».

Ольга Матусевич, начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска:

Расходы минчан по отдельным статьям существенно отличаются. Мы понимаем, что Минск – это крупный мегаполис, город с развитой инфраструктурой.

Минчанин имеет значительно больше возможностей для самореализации, в организации своего досуга.

И, таким образом, на образование, культуру и отдых, спорт, на услуги общественного транспорта минчане тратят почти в 2 раза больше денежных средств, чем, в среднем, по республике.