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На что в Минске тратят в 2 раза больше, чем в регионах?

26 июня 2017 18:52
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Новости Беларуси. Как отличаются расходы жителей столицы от расходов населения других городов, рассказали в программе «Большой город».

Ольга Матусевич, начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска:
Расходы минчан по отдельным статьям существенно отличаются. Мы понимаем, что Минск – это крупный мегаполис, город с развитой инфраструктурой.

Минчанин имеет значительно больше возможностей для самореализации, в организации своего досуга.

И, таким образом, на образование, культуру и отдых, спорт, на услуги общественного транспорта минчане тратят почти в 2 раза больше денежных средств, чем, в среднем, по республике. 

Минчане и деньги – сколько зарабатывают и на что тратят?

# общество # Деньги

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