Прямой эфир

На что стоит обратить внимание при выборе рыбы и какая считается самой полезной?

13 ноября 2017 10:18
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Исследователи в области питания постоянно ищут ответ на вопрос: как обеспечить человека необходимым набором пиательных веществ: макро и микроэлементами, витаминами. Открытие последних десятилетий убедительно доказывают, что рыба – один из важнейших источников белков, жиров, витаминов и витаминоподобных веществ.

Белорусы в поисках магния, кальция, железа отправляются в рыбные отделы рынков и магазинов и отдают своё предпочтение живой рыбе.

Немаловажным является процесс выбора здоровой рыбы. В первую очередь, она должна быть активной.  Если рыба живая, но она лежит и дышит, всегда стоит обращать внимание на жабры. Они должны быть тёмно-красного цвета. Качество пресноводной рыбы зависит от воды. Если вода проточная, то и рыба будет вкусная и без запаха.

# общество # Здоровое питание # Фотофакт # Полезные советы # Анна Дрозд # Юлия Хроленокова

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