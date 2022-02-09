«Мы развиваем новые методики». Услугами белорусских стоматологов в 2021 году воспользовались 15 млн раз

Новости Беларуси. Пиковые значения новых случаев COVID-19 регистрируют в Беларуси. В условиях роста заболеваемости более востребованными стали выездные бригады стоматологов, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией на дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на довольно сложную эпидситуацию, стоматологические отделения работают в штатном режиме. В пятую волну COVID-19 оказание такой помощи не приостанавливали. Но, кроме пандемии, сегодня есть более светлый повод обратить внимание на работу стоматологов. Сегодня у них профессиональный праздник.

Валерий Недель, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Беларуси:

Мы развиваем новые методики, внедряем их. Это дентальная имплантация, протезирование с помощью цифровых и ультразвуковых технологий и методик. Сегодня стоматологическая служба, как и вся система здравоохранения, работает стабильно и устойчиво. Готов заверить, что мы достойно оказывали стоматологическую помощь нашему населению. Хочется поздравить с наступающим Днем стоматолога всех своих коллег, пожелать им мира, добра, благополучия, мужества, бесконечного терпения, широкого сердца и, самое главное, крепкого здоровья.