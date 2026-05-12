На БУТБ выросли ценовые индексы на большинстве основных групп товаров

На БУТБ в апреле выросли ценовые индексы по большинству основных товарных групп. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Подорожали шроты масличных культур, черные металлы, пиломатериалы и сухое обезжиренное молоко. Снижение затронуло только круглые лесоматериалы, а цены на сливочное масло и сухое молоко для России почти не изменились.

Самый заметный рост показали шроты масличных: индекс увеличился на 7,9%, а подсолнечный шрот подорожал на 16,9% – до 705 рублей за тонну. Индекс по черным металлам вырос на 3,9%, а экспортное сухое молоко – на 8,3%, до $2,75 за килограмм.

Круглые лесоматериалы, напротив, подешевели на 5%. С февраля 2025 года БУТБ публикует ценовые индексы по лесной, металлургической и сельхозпродукции, а с февраля 2026 года – и по внебиржевому рынку.

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