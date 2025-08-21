В Гродненском районе захоронили останки участников Первой мировой войны

Они погибли более сотни лет назад. Предположительно – в сентябре 1915-го, в период оборонительных боев. Останки солдат и офицеров, которые защищали нашу землю от врага, обнаружили в 2025 году. Поисковые работы проводили военнослужащие 52-го специализированного батальона.

Александр Лобанов, военный комиссар Гродно и Гродненского района: В ходе подъема останков военнослужащих Русской императорской армии была обнаружена полевая ложка солдата, на которой было выбито название полка. Это 114-й полк. В связи с этим было принято решение считать, что это военнослужащие этого полка, которые погибли в ходе оборонительных боев за город Скидель.

Феодосий Владышевский, генеральный консул России в Гродно:

Эти воины, которые сейчас были найдены, наконец-то находят свое место в братской могиле. Сейчас мы, как и прежде, живем в общем государстве, в Союзном государстве, и для нас очень важно то, как здесь чтят память героев, отдавших свою жизнь за нашу общую Родину.

Солдат и офицеров, павших на белорусской земле, похоронили с молитвой и воинскими почестями. На братскую могилу, в которой покоится уже более 270 военнослужащих, возложили цветы и венки.