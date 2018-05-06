На белорусско-литовской границе сохраняются очереди: выезда в Евросоюз ожидают более 800 грузовиков

Новости Беларуси. Сохраняются очереди из фур на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Госпогранкомитета, выезда в Евросоюз ожидают более 800 грузовиков. Пропуск транспорта затруднен из-за ремонтных работ по восстановлению программного обеспечения литовской таможенной службы. Сбои произошли еще 4 мая. Оформление грузов специалисты осуществляют в ручном режиме.