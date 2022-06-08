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У вас заняли деньги и не спешат отдавать долг? Адвокат поможет разобраться в этом

08 июня 2022 09:54
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Долг платежом красен. Но что делать, когда возвращать кровно нажитые заемщик не спешит? Судебный исполнитель поможет решить финансовый вопрос в кратчайшие сроки.

У вас заняли деньги и не спешат отдавать долг? Адвокат поможет разобраться в этом-1

Алина Серикова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Я рекомендую всем взыскателям активно взаимодействовать с судебным исполнителем. Предоставляйте ему известную вам информацию о месте нахождения имущества или денежных средств должника.

Как только возбуждается исполнительное производство, должнику предоставляется 7 дней на выполнение всех своих обязательств. Если человек проигнорирует данные требования, то помимо суммы долга с него будет взыскан и принудительный сбор.

У вас заняли деньги и не спешат отдавать долг? Адвокат поможет разобраться в этом-4

Алина Серикова:
Судебный исполнитель вправе наложить арест на денежные средства или имущество должника, запретить пользоваться имуществом либо определить пределы пользования таким имуществом. Кроме того, судебный исполнитель может временно ограничить в праве на управление транспортным средством и в праве на охоту. При этом такие меры, как временное ограничение в праве на выезд из Республики Беларусь и временное ограничение на посещение игорных заведений, могут быть применены должнику только судом.

У вас заняли деньги и не спешат отдавать долг? Адвокат поможет разобраться в этом-7

Все эти ограничения полностью снимаются, как только погашается задолженность. В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве должник может быть привлечен к административной ответственности.

Алина Серикова:
Не уклоняйтесь от получения почтовой корреспонденции и своевременно являйтесь по вызовам судебного исполнителя. Отдельно отмечу, что стороны исполнительного производства в праве до его окончания заключить мировое или медиативное соглашение.

# Деньги # общество # Алина Серикова # Мария Кронда # Вероника Макаревич # Фотофакт

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