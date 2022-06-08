У вас заняли деньги и не спешат отдавать долг? Адвокат поможет разобраться в этом

Долг платежом красен. Но что делать, когда возвращать кровно нажитые заемщик не спешит? Судебный исполнитель поможет решить финансовый вопрос в кратчайшие сроки.

Алина Серикова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Я рекомендую всем взыскателям активно взаимодействовать с судебным исполнителем. Предоставляйте ему известную вам информацию о месте нахождения имущества или денежных средств должника. Как только возбуждается исполнительное производство, должнику предоставляется 7 дней на выполнение всех своих обязательств. Если человек проигнорирует данные требования, то помимо суммы долга с него будет взыскан и принудительный сбор.

Алина Серикова:

Судебный исполнитель вправе наложить арест на денежные средства или имущество должника, запретить пользоваться имуществом либо определить пределы пользования таким имуществом. Кроме того, судебный исполнитель может временно ограничить в праве на управление транспортным средством и в праве на охоту. При этом такие меры, как временное ограничение в праве на выезд из Республики Беларусь и временное ограничение на посещение игорных заведений, могут быть применены должнику только судом.