У вас заняли деньги и не спешат отдавать долг? Адвокат поможет разобраться в этом

Долг платежом красен. Но что делать, когда возвращать кровно нажитые заемщик не спешит? Судебный исполнитель поможет решить финансовый вопрос в кратчайшие сроки.
Долг платежом красен. Но что делать, когда возвращать кровно нажитые заемщик не спешит? Судебный исполнитель поможет решить финансовый вопрос в кратчайшие сроки.
Алина Серикова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Я рекомендую всем взыскателям активно взаимодействовать с судебным исполнителем. Предоставляйте ему известную вам информацию о месте нахождения имущества или денежных средств должника.
Как только возбуждается исполнительное производство, должнику предоставляется 7 дней на выполнение всех своих обязательств. Если человек проигнорирует данные требования, то помимо суммы долга с него будет взыскан и принудительный сбор.
Алина Серикова:
Судебный исполнитель вправе наложить арест на денежные средства или имущество должника, запретить пользоваться имуществом либо определить пределы пользования таким имуществом. Кроме того, судебный исполнитель может временно ограничить в праве на управление транспортным средством и в праве на охоту. При этом такие меры, как временное ограничение в праве на выезд из Республики Беларусь и временное ограничение на посещение игорных заведений, могут быть применены должнику только судом.
Все эти ограничения полностью снимаются, как только погашается задолженность. В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве должник может быть привлечен к административной ответственности.
Алина Серикова:
Не уклоняйтесь от получения почтовой корреспонденции и своевременно являйтесь по вызовам судебного исполнителя. Отдельно отмечу, что стороны исполнительного производства в праве до его окончания заключить мировое или медиативное соглашение.