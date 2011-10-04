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Мясникович: 2012 год станет годом сбалансированного развития, стабильности на потребительском и валютном рынках

04 октября 2011 10:29
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Об этом заявил премьер-министр Республики Беларусь на расширенном заседании Президиума Совмина с участием представителей отечественных деловых кругов.

В Правительстве рассматривались вопросы реализации предложений Национальной платформы бизнеса Беларуси-2011, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Главным фактором премьер-министр назвал создание высокопроизводительных рабочих мест, открытие новых и повышение эффективности существующих предприятий.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Есть все основания утверждать, что 2012 год станет годом сбалансированного развития, стабильности на потребительском и валютном рынках.
Да, при этом будет проводиться жесткая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. Эмиссионные ресурсы, направляемые в экономику, будут резко ограничены, планируется их жесткое лимитирование в рамках согласованных международных обязательств Беларуси.

# Экономика # общество # Мясникович

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