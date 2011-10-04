Мясникович: 2012 год станет годом сбалансированного развития, стабильности на потребительском и валютном рынках

Об этом заявил премьер-министр Республики Беларусь на расширенном заседании Президиума Совмина с участием представителей отечественных деловых кругов.

В Правительстве рассматривались вопросы реализации предложений Национальной платформы бизнеса Беларуси-2011, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Главным фактором премьер-министр назвал создание высокопроизводительных рабочих мест, открытие новых и повышение эффективности существующих предприятий.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Есть все основания утверждать, что 2012 год станет годом сбалансированного развития, стабильности на потребительском и валютном рынках.

Да, при этом будет проводиться жесткая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. Эмиссионные ресурсы, направляемые в экономику, будут резко ограничены, планируется их жесткое лимитирование в рамках согласованных международных обязательств Беларуси.