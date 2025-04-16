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Мядель вошёл в число самых благоустроенных населённых пунктов Беларуси по итогам 2024 года

16 апреля 2025 14:32
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В Беларуси выбрали самые благоустроенные города. В число лучших вошел Мядель, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Мядель вошёл в число самых благоустроенных населённых пунктов Беларуси по итогам 2024 года-2

Райцентр стал победителем в своей категории по количеству жителей до 10 тысяч человек. Оценивалось качество дорог, наличие зон отдыха и зеленых островков. В 2024 году к 700-летию Мяделя в городе была проделана большая работа. Заасфальтировано свыше 60 тысяч квадратных метров дорог, проведен капремонт домов и благоустройство дворовых территорий. Также появились новые объекты.

Мядель вошёл в число самых благоустроенных населённых пунктов Беларуси по итогам 2024 года-4

Появились зоны отдыха, пляж новый построили, потом гостиницу, бассейн. Есть дорожки беговые, тренажерная площадка. 

Мядель вошёл в число самых благоустроенных населённых пунктов Беларуси по итогам 2024 года-6

Александр Воронович, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Мядельского райисполкома:
Изюминкой прошлого года стало открытие после благоустройства новой пляжной зоны. Данные виды работ выполнены благодаря финансированию, выделенному из Минского областного исполнительного комитета. На пляжной зоне были оборудованы новые малые архитектурные формы. Сделаны тротуарные и пешеходные связи. Также в прошлом году было выделено порядка 450 тысяч на озеленение города.

Кроме того, райцентр украсили новые топиарные фигуры, арт-объекты, а еще муралы на тему экологии. В 2025 году работа по благоустройству продолжится. Планируется обновить парк «Старый Мядель» и провести реконструкцию набережной.

# Год благоустройства

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