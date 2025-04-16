В Минской области продолжают сев сахарной свёклы и кукурузы

Теплый апрель позволил аграриям Минской области снова активизировать полевые работы. Завершив сев ранних яровых, хозяйства перешли на поля с сахарной свеклой и кукурузой. Точечно приступили и к посадке картофеля, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Узденском районе под свеклу и кукурузу отведено более 11 тысяч гектаров. Включились все хозяйства. Например, в сельхозпредприятии «АСБ-Агро Кухтичи» план составляет порядка двух тысяч гектаров. Земля подготовлена с осени, удобрения внесены. Параллельно сеют травы. К агросезону закупили и новую технику.

Александр Янчевский, заместитель директора сельхозпредприятия «АСБ-Агро Кухтичи»:

В прошлом году мы закупили прицепы, разбрасыватели большие, которые с битерами, перешли все на разбрасыватели с битерами. От старых разбрасывателей уже ушли. Это позволяет качественнее вносить органику. Закупили КВК для уборки трав, кукурузы, опрыскиватель прицепной.

Хозяйства продолжают запасаться минеральными удобрениями. А также заправляют почву питательными веществами, ведь это основа высокого урожая.