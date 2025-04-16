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В Минской области продолжают сев сахарной свёклы и кукурузы

16 апреля 2025 14:29
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Теплый апрель позволил аграриям Минской области снова активизировать полевые работы. Завершив сев ранних яровых, хозяйства перешли на поля с сахарной свеклой и кукурузой. Точечно приступили и к посадке картофеля, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области продолжают сев сахарной свёклы и кукурузы-2

Только в Узденском районе под свеклу и кукурузу отведено более 11 тысяч гектаров. Включились все хозяйства. Например, в сельхозпредприятии «АСБ-Агро Кухтичи» план составляет порядка двух тысяч гектаров. Земля подготовлена с осени, удобрения внесены. Параллельно сеют травы. К агросезону закупили и новую технику.

В Минской области продолжают сев сахарной свёклы и кукурузы-4

Александр Янчевский, заместитель директора сельхозпредприятия «АСБ-Агро Кухтичи»:
В прошлом году мы закупили прицепы, разбрасыватели большие, которые с битерами, перешли все на разбрасыватели с битерами. От старых разбрасывателей уже ушли. Это позволяет качественнее вносить органику. Закупили КВК для уборки трав, кукурузы, опрыскиватель прицепной.

Хозяйства продолжают запасаться минеральными удобрениями. А также заправляют почву питательными веществами, ведь это основа высокого урожая.

# Посевная кампания

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