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Накануне Дня Победы в Минской области стартовал проект «Живые свидетели»

16 апреля 2025 14:17
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В преддверии 80-летия Победы в Минской области стартовал проект «Живые свидетели», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Очевидцы Великой Отечественной войны делятся личными историями и переживаниями.

В центральном регионе проживают 114 ветеранов. В их числе и Михаил Гордон. Альбом памяти – материал наших корреспондентов. 

Накануне Дня Победы в Минской области стартовал проект «Живые свидетели»-2

Михаил Гордон, ветеран Великой Отечественной войны:
Я помню тот день, когда началась война. Это было воскресенье. В этот день должно было быть торжественное мероприятие по открытию республиканского пионерского лагеря в деревне Купа. И мы с другом решили на велосипедах поехать на это мероприятие. Едет, видим, парень знакомый из Мяделя в Кобыльник. Он увидел нас, остановился и сказал: «Что вы тут болтаетесь?» Мы спрашиваем: «А в чем дело?» – «Война».

Через пять дней после начала войны немецкая разведка была в Мяделе, два танка, начались расстрелы.

Далее смотрите в видео.

# Михаил Гордон # Великая Отечественная война

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