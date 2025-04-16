Накануне Дня Победы в Минской области стартовал проект «Живые свидетели»

Михаил Гордон, ветеран Великой Отечественной войны:

Я помню тот день, когда началась война. Это было воскресенье. В этот день должно было быть торжественное мероприятие по открытию республиканского пионерского лагеря в деревне Купа. И мы с другом решили на велосипедах поехать на это мероприятие. Едет, видим, парень знакомый из Мяделя в Кобыльник. Он увидел нас, остановился и сказал: «Что вы тут болтаетесь?» Мы спрашиваем: «А в чем дело?» – «Война».

Через пять дней после начала войны немецкая разведка была в Мяделе, два танка, начались расстрелы.