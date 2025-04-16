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Благодатный огонь от гроба Господня доставят в Беларусь утром 20 апреля

16 апреля 2025 14:00
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Лампаду с Благодатным огнем от гроба Господня доставят в нашу страну утром 20 апреля, в день Светлого Христова Воскресения. Об этом сообщается на официальном портале Белорусской православной церкви.  

Воздушное судно с делегацией Фонда Андрея Первозванного в субботу вечером, 19 апреля, прилетит со святыней из Иерусалима  аэропорт «Внуково». Там их будут встречать представители Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, которые и доставят лампаду на белорусскую землю.

Ожидается, что лампада с Благодатным огнем от гроба Господня прибудет в Свято-Духов кафедральный собор в Минск в 9.00 к началу Божественной литургии. Ее будут встречать представители епархий Белорусской Православной Церкви, чтобы затем доставить в разные города и села Беларуси.
 

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