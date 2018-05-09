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«Папа как будто на параде, на котором никогда не был»: Могилёв присоединился к акции «Беларусь помнит»

09 мая 2018 12:17
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Новости Беларуси. На центральной площади Могилева проходит большой праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Папа как будто на параде, на котором никогда не был»: Могилёв присоединился к акции «Беларусь помнит»-1

Здесь можно увидеть театрализованное представление о довоенном прошлом города, героизме защитников и освободителей. Начались празднования Дня Победы с масштабного шествия. Торжественным маршем прошли подразделения воинских частей и военная техника.

«Папа как будто на параде, на котором никогда не был»: Могилёв присоединился к акции «Беларусь помнит»-4

Школьники пронесли огромное красное полотнище. Этот флаг – увеличенная в несколько раз копия того, который весной 1945 бойцы Красной армии водрузили над Рейхстагом. Присоединился 9 Мая Могилев и к акции «Беларусь помнит».

«Папа как будто на параде, на котором никогда не был»: Могилёв присоединился к акции «Беларусь помнит»-7

Ярослав Корнеев, житель Могилева:
Я несу портрет своего прадедушки, он дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге.

«Папа как будто на параде, на котором никогда не был»: Могилёв присоединился к акции «Беларусь помнит»-10

Валентина Саенко, жительница Могилева:
Папа ушел на фронт сразу же, как только ему исполнилось 18 лет. Мне очень важно пройти этот маршрут, потому что это дело чести. Он как будто на параде, на котором никогда не был.

# День Победы # общество # Ярослав Корнеев # Валентина Саенко # Фотофакт

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