«Папа как будто на параде, на котором никогда не был»: Могилёв присоединился к акции «Беларусь помнит»

Новости Беларуси. На центральной площади Могилева проходит большой праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно увидеть театрализованное представление о довоенном прошлом города, героизме защитников и освободителей. Начались празднования Дня Победы с масштабного шествия. Торжественным маршем прошли подразделения воинских частей и военная техника.

Школьники пронесли огромное красное полотнище. Этот флаг – увеличенная в несколько раз копия того, который весной 1945 бойцы Красной армии водрузили над Рейхстагом. Присоединился 9 Мая Могилев и к акции «Беларусь помнит».

Ярослав Корнеев, житель Могилева:

Я несу портрет своего прадедушки, он дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге.