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«Мы восстановили историческую справедливость»: в Минске открыли мемориальную доску к 95-летию прокуратуры Беларуси

23 июня 2017 12:38
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Новости Беларуси. В Минске на улице Советской, 23 июня открыли мемориальную доску. Она появилась на здании, где в начале XX века размещался отдел охраны революционной законности Народного комиссариата юстиции. Это был первый орган в стране, осуществлявший прокурорский надзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы восстановили историческую справедливость»: в Минске открыли мемориальную доску к 95-летию прокуратуры Беларуси-1

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
После развала Советского Союза, когда начался парад суверенитетов, пошла такая тенденция, тренд – все переиначить, все перевернуть, перекрутить. Сегодня, на мой взгляд, мы как раз сделали наоборот. Мы сегодня восстановили историческую справедливость.
Отметим, что в 26 июня прокуратура Беларуси отметит 95 лет со дня основания.

# общество # Александр Конюк # Фотофакт # Прокуратура Беларуси

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