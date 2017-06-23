«Мы восстановили историческую справедливость»: в Минске открыли мемориальную доску к 95-летию прокуратуры Беларуси

Новости Беларуси. В Минске на улице Советской, 23 июня открыли мемориальную доску. Она появилась на здании, где в начале XX века размещался отдел охраны революционной законности Народного комиссариата юстиции. Это был первый орган в стране, осуществлявший прокурорский надзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

После развала Советского Союза, когда начался парад суверенитетов, пошла такая тенденция, тренд – все переиначить, все перевернуть, перекрутить. Сегодня, на мой взгляд, мы как раз сделали наоборот. Мы сегодня восстановили историческую справедливость.

Отметим, что в 26 июня прокуратура Беларуси отметит 95 лет со дня основания.