Фотофакт: офицеры-выпускники Военной академии получили дипломы

Отметим, что белорусский диплом увезут на родину и 15 иностранцев. После двухгодичного курса в Военной академии офицеры будут нести службу в Казахстане и Туркменистане. Всего же за 8 выпусков престижный белорусский ВУЗ подготовил почти полсотни военных из стран СНГ, которые теперь занимают руководящие должности.

Нариман Акбаров, полковник Национальной гвардии Республики Казахстан:

Конечно же, знания и опыт, которые мы здесь приобретаем, позволят нам в будущем достигнуть высоких целей и достойно решать самые сложные задачи. Обучение в Республике Беларусь на нашей родине востребовано.

Всего же в этом году эти факультеты закончили почти 100 военных. В основном, это офицеры, которые получают уже второе или третье высшее образование.