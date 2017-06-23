Фотофакт: офицеры-выпускники Военной академии получили дипломы

Новости Беларуси. Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы 23 июня. Окончившие факультет Генштаба и командно-штабной факультет собрались в Зале Славы музея истории Великой Отечественной войны.
Отметим, что белорусский диплом увезут на родину и 15 иностранцев. После двухгодичного курса в Военной академии офицеры будут нести службу в Казахстане и Туркменистане. Всего же за 8 выпусков престижный белорусский ВУЗ подготовил почти полсотни военных из стран СНГ, которые теперь занимают руководящие должности.