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«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот

08 марта 2018 20:55
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Новости Беларуси. Свой носитель языка для изучения английского в школе – теперь не роскошь. Гомельским школьникам отрабатывать иностранное произношение вот уже месяц помогает робот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-1

Урок английского с экспериментальной методикой преподавания посетил наш корреспондент Александр Добриян.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-4

Вот уже месяц робот ассистирует Виталию Петровскому на занятиях. С новым преподавателем познакомились все классы – от 3-го до 11-го. И если в начальной школе работает вау-эффект от новой игрушки, то в старших классах робота воспринимают вполне серьезно. Но от объятий с разумной машиной не отказывается никто.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-7

Дарья Захарова, учащаяся средней школы № 37 Гомеля:
Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга, который помогает нам улучшать произношение английского языка и убирать языковой барьер.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-10

Открытость к общению – то, чего сегодня так не хватает современным детям. Плюс близость технологичной игрушки к привычным гаджетам, тем же смартфонам, действительно делает робота для ребенка очень полезным другом. Кажется, что искусственный интеллект проявляет то, что люди называют характером. И даже если это всего лишь код программы, педагогический эффект на лицо.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-13

Екатерина Баевская, учащаяся средней школы № 37 Гомеля:
Наше произношение в английском становится лучше. Потому что когда неправильно произносишь, он тебя не понимает и просто не выполняет твои команды.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-16

Озвученный профессиональными англоязычными дикторами робот – неплохая альтернатива общению с реальным носителем языка.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-19

Виталий Петровский, руководитель методического объединения учителей иностранных языков Гомеля:
Выполняет функции речевого репетитора, поскольку вопросно-ответная работа учащихся – один из его основных, скажем так, профилей.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-22

Уже сегодня робот может без труда спорить на тему творчества Толкиена или Шекспира. А еще спеть и станцевать на любой вкус, от танго до брейк-данса.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-25

Александр Добриян, СТВ:
За океаном схожие модели используют для развития мелкой моторики у учащихся младших классах. Но в лингвистических целях его впервые применили именно в Гомеле. Первый шаг к натурализации и получению белорусского гражданства этот робот уже сделал.

«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот-28

К началу нового учебного года здесь планируют увеличить штат роботов-ассистентов минимум вдвое. У каждого из них на уроке будут свои функции: от раздачи дидактического материала до участия в обучающих ролевых играх.

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси # Александр Добриян # Дарья Захарова # Екатерина Баевская # Виталий Петровский

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