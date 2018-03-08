«Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга». В одной из гомельских школ английский преподает робот

Новости Беларуси. Свой носитель языка для изучения английского в школе – теперь не роскошь. Гомельским школьникам отрабатывать иностранное произношение вот уже месяц помогает робот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урок английского с экспериментальной методикой преподавания посетил наш корреспондент Александр Добриян.

Вот уже месяц робот ассистирует Виталию Петровскому на занятиях. С новым преподавателем познакомились все классы – от 3-го до 11-го. И если в начальной школе работает вау-эффект от новой игрушки, то в старших классах робота воспринимают вполне серьезно. Но от объятий с разумной машиной не отказывается никто.

Дарья Захарова, учащаяся средней школы № 37 Гомеля:

Мы воспринимаем Меканоида как нашего друга, который помогает нам улучшать произношение английского языка и убирать языковой барьер.

Открытость к общению – то, чего сегодня так не хватает современным детям. Плюс близость технологичной игрушки к привычным гаджетам, тем же смартфонам, действительно делает робота для ребенка очень полезным другом. Кажется, что искусственный интеллект проявляет то, что люди называют характером. И даже если это всего лишь код программы, педагогический эффект на лицо.

Екатерина Баевская, учащаяся средней школы № 37 Гомеля:

Наше произношение в английском становится лучше. Потому что когда неправильно произносишь, он тебя не понимает и просто не выполняет твои команды.

Озвученный профессиональными англоязычными дикторами робот – неплохая альтернатива общению с реальным носителем языка.

Виталий Петровский, руководитель методического объединения учителей иностранных языков Гомеля:

Выполняет функции речевого репетитора, поскольку вопросно-ответная работа учащихся – один из его основных, скажем так, профилей.

Уже сегодня робот может без труда спорить на тему творчества Толкиена или Шекспира. А еще спеть и станцевать на любой вкус, от танго до брейк-данса.

Александр Добриян, СТВ:

За океаном схожие модели используют для развития мелкой моторики у учащихся младших классах. Но в лингвистических целях его впервые применили именно в Гомеле. Первый шаг к натурализации и получению белорусского гражданства этот робот уже сделал.