Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу

Новости Беларуси. Камни из Иерусалима и репродукции витражей Марка Шагала. В Витебске впервые за 100 лет построили синагогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современное здание не похоже ни на один молельный дом в мире.

Снаружи оно выполнено из красного кирпича, в тон постройкам древнего Витебска. Внутри – круглый холл со стеклянным куполом, а камни из Иерусалима – прототип известной «Стены плача».