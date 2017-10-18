Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Новости Беларуси. Камни из Иерусалима и репродукции витражей Марка Шагала. В Витебске впервые за 100 лет построили синагогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современное здание не похоже ни на один молельный дом в мире.
Снаружи оно выполнено из красного кирпича, в тон постройкам древнего Витебска. Внутри – круглый холл со стеклянным куполом, а камни из Иерусалима – прототип известной «Стены плача».
Алексей Федористов, архитектор:
Это не просто сравнение, какие же синагоги строятся по всему миру. А это образ жизни, образ существования евреев, их традиции, их устои.
А фишки из этого и складываются, из глубинных корней.
Карин Блок, туристка (Великобритания):
Мне кажется, это событие важное не только для еврейского общества.
Я думаю, всем людям будет интересно посетить с туристической целью.
Здесь же и репродукции витражей, которые известный во всем мире витебчанин Марк Шагал написал для иерусалимской синагоги Хадассы. Оценить убранство храма, просто пообщаться и даже выучить иврит приглашают представителей любых конфессий.