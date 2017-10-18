Прямой эфир

Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу

18 октября 2017 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Камни из Иерусалима и репродукции витражей Марка Шагала. В Витебске впервые за 100 лет построили синагогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современное здание не похоже ни на один молельный дом в мире.

Снаружи оно выполнено из красного кирпича, в тон постройкам древнего Витебска. Внутри – круглый холл со стеклянным куполом, а камни из Иерусалима – прототип известной «Стены плача».

Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу-1

Алексей Федористов, архитектор:
Это не просто сравнение, какие же синагоги строятся по всему миру. А это образ жизни, образ существования евреев, их традиции, их устои.

А фишки из этого и складываются, из глубинных корней.

Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу-4

Карин Блок, туристка (Великобритания):
Мне кажется, это событие важное не только для еврейского общества.

Я думаю, всем людям будет интересно посетить с туристической целью. 

Здесь же и репродукции витражей, которые известный во всем мире витебчанин Марк Шагал написал для иерусалимской синагоги Хадассы. Оценить убранство храма, просто пообщаться и даже выучить иврит приглашают представителей любых конфессий.

# общество # Достопримечательности Витебской области # Фотофакт # Алексей Федористов # Карин Блок

Другие новости рубрики

Все новости
На выходные резко похолодает, возможен первый снег
18 октября 2017 06:40

На выходные резко похолодает, возможен первый снег

Я помню разрушенный Минск: белорусскому писателю Николаю Чергинцу 80 лет
17 октября 2017 19:49

Я помню разрушенный Минск: белорусскому писателю Николаю Чергинцу 80 лет

Фотофакт: Лабкова и Латушкина представили образцы олимпийской парадной формы
17 октября 2017 18:31

Фотофакт: Лабкова и Латушкина представили образцы олимпийской парадной формы