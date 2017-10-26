«Чаще это – проблемы жилищного плана»: 3 причины, по которым белорусы отказываются от детей

Эти люди всегда находятся в окружении людей. Не за решёткой, но в замкнутом пространстве, за стеной. Их жалеют, любят, но не как своих, а как чужих. Они – общественная боль.

Это – дети-сироты.



От чудесного таинства рождения до смертельных трагедий. В начале октября в Могилевском районе обнаружили тела двух младенцев: под полом в доме и на заводе по утилизации бытовых отходов.

Девальвация общечеловеческих ценностей или психические расстройства?

Выясняют следователи. Так бывает: одни женщины отнимают у ребёнка право на жизнь, другие лишают семьи, предавая родную кровь, а третьи принимают в свои руки маленьких «кукушат».

Елена Ляшевич работает в детской больнице 18 лет, к ней в отделение поступают маленькие белорусы, от которых в роддоме отказались родители.

Елена Ляшевич, заведующая педиатрическим отделением №5 «УЗ 3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:

Иногда в жизни так случается, что мамы отказываются от детей. И они поступают к нам. «Отказные» дети – это детки из асоциальных семей.

Асоциальные женщины с хронической никотиновой интоксикацией, алкогольной зависимостью, наркоманы.

Задача врачей – защитить тех, кого не спасает материнский инстинкт, сберечь здоровье маленьких «отказников», подорванное образом жизни биологических родителей. Подключаются врачи ЛФК, массажисты.

Елена Ляшевич, заведующая педиатрическим отделением №5 «УЗ 3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:

Чаще это – проблемы жилищного плана, вторая причина – это внебрачные дети и третья причина – это тяжелые заболевания детей. Чаще к нам дети приходят уже с отказными листками. За эти 9 месяцев только две женщины отказались у нас в присутствии юриста, мы их отправили на консультацию к психотерапевту. Но их решение не изменилось.



Из «отказников» в стране только 20% детей – биологические сироты, 80% – социальные «кукушата», имеющие живых родителей, но лишь формально.

Социальная сирота и крошечная Кира.

О том, что одну на всём белом свете её оставил самый дорогой человек, девочка пока не догадывается. Но ведёт себя спокойно, как будто понимает, что звать-то и некого.

Елена Ляшевич, заведующая педиатрическим отделением №5 «УЗ 3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:

Месяц назад этот ребёнок поступил к нам в отделение. Мама от него отказалась по причине его заболевания генетического. На данный момент, ребёнок с хорошей положительной динамикой.

Активно кушает, прибавляет в массе тела.

А между тем, система поддержки семьи начинает работать ещё до рождения ребёнка. Бесплатное комплексное медицинское обслуживание, помощь психолога, выплаты по беременности и родам. Работают специальные кризисные комнаты, где мама с младенцем на руках получит кров и всяческую поддержку. Особое внимание уделяется малообеспеченным семьям.

Валентина Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Действует закон «О социальном обслуживании» в Республике Беларусь, который предусматривает поддержку со стороны территориальных центров социального обслуживания тем семьям, которые наиболее уязвимы в социальном плане. Так, предусматривается услуга социальной няни тем семьям, которым дать передышку на некоторое время – на несколько часов в дневное время, чтобы няня-социальный работник присмотрела за детками, или помочь по уходу за детками в тех семьях, в которых есть от 2 и более детей свыше 3 лет, которые родились одновременно, либо те семьи, которые воспитывают детей-инвалидов или ребёнка-инвалида.

Совершенствуются в Беларуси и меры государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Врачи, тем временем, отмечают положительную динамику по усыновлению.

Сегодня в Беларуси 6,5 тысяч семей–усыновителей. Протягивают руку помощи и однажды оступившимся родителям.

Елена Ляшевич, заведующая педиатрическим отделением №5 «УЗ 3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:

По Декрету Президента № 18 в нашем отделении за 9 месяцев около 30 детей были выписаны домой под наблюдение органов опеки. Сравнить прошлый год и 9 месяцев этого года – дети на усыновление уходят быстрее, быстро оформляются документы. Чаще уходят на усыновление здоровенькие детки.

Но случается и так, что взяв ребенка под крыло, спустя время, малыша возвращают в казенные пелёнки. Есть и те, кто очень хочет взять ребёнка из детского дома, но не решается.

На помощь таким белорусам придут работники Центра психологической поддержки для родителей-усыновителей.

Некоммерческая организация 20 сентября официально начала свою работу в Минске.

Работа центра – это развивающие семейные и детские программы, психологическая поддержка и консультирование.

Ольга Головнева, психолог, специалист по семейному устройству, директор Центра психологической подготовки усыновителей:

Работа нашего центра напрямую связана с работой социально-педагогического центра Московского района, в котором мы находимся и проводим многие наши мероприятия. Это – очень важная часть работы как государственных специалистов и учреждений, так и неравнодушных людей.

Социальное сиротство – это проблема не отдельных людей.