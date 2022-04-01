«Мы не дадим разрушить память народа». Генпрокуратура продолжает расследование дела о геноциде белорусов

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. 31 марта состоялось заседание межведомственной комиссии по увековечению памяти жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. 31 марта состоялось заседание межведомственной комиссии по увековечению памяти жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители министерств обороны, образования, культуры, а также Генеральной прокуратуры, всего около 20 представителей различных государственных ведомств, рассмотрели вопросы определения массовых мест захоронений белорусов, погибших от рук карателей, внесение сведений о погибших в автоматизированный банк данных, а также перезахоронение останков. Все будут перезахоронены с соблюдением ритуалов и отданием необходимых почестей. Коснулись и темы создания единого мемориального комплекса жертв геноцида, а также посвященного им отличительного памятного знака единого образца.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Желание коллективного Запада переписать ту историю, правдивую историю Великой Отечественной войны, преподнести ее особенно молодому поколению в рамках их виденья. К чему может привести такое переписывание истории, мы сегодня ярко видим у наших соседей на южных рубежах, в Украине. Когда попытки исказить историческую правду приводят к тому, что возрождается нацизм. Мы не дадим разрушить память народа. Мы передадим свою историю, настоящую правдивую историю нашим детям, нашим внукам.
До конца 2022 года Генпрокуратура обследует более 300 ранее неизвестных мест захоронения жертв геноцида на территории Беларуси. Материалы уголовного дела направят в международные институты. Это необходимо для признания фактов геноцида и решения вопроса об ответственности карателей.