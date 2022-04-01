«Мы не дадим разрушить память народа». Генпрокуратура продолжает расследование дела о геноциде белорусов

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. 31 марта состоялось заседание межведомственной комиссии по увековечению памяти жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители министерств обороны, образования, культуры, а также Генеральной прокуратуры, всего около 20 представителей различных государственных ведомств, рассмотрели вопросы определения массовых мест захоронений белорусов, погибших от рук карателей, внесение сведений о погибших в автоматизированный банк данных, а также перезахоронение останков. Все будут перезахоронены с соблюдением ритуалов и отданием необходимых почестей. Коснулись и темы создания единого мемориального комплекса жертв геноцида, а также посвященного им отличительного памятного знака единого образца.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Желание коллективного Запада переписать ту историю, правдивую историю Великой Отечественной войны, преподнести ее особенно молодому поколению в рамках их виденья. К чему может привести такое переписывание истории, мы сегодня ярко видим у наших соседей на южных рубежах, в Украине. Когда попытки исказить историческую правду приводят к тому, что возрождается нацизм. Мы не дадим разрушить память народа. Мы передадим свою историю, настоящую правдивую историю нашим детям, нашим внукам.