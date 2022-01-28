«Мы начали работать первыми». Чем известен урологический центр Первомайского района в Минске?

В последние годы наблюдается устойчивый рост урологических заболеваний. Мочекаменная болезнь, цистит и патологии предстательной железы – самые распространенные недуги среди населения. К счастью, в Беларуси есть достаточно медицинских учреждений и квалифицированных врачей, которые помогут распрощаться с любой проблемой. Получить консультативно-диагностическую и лечебную помощь можно и в урологическом центре Первомайского района Минска.

Андрей Варакса, заведующий урологическим центром Первомайского района г. Минска:

Центр был создан в 1989 году для оказания урологической помощи взрослому населению Первомайского района Минска. Сосредоточив в одном центре возможности нескольких поликлиник района, мы получили возможность закупить должное оборудование, организовать процесс, включая оказание помощи в дневном стационаре, физиотерапевтические методы лечения.

Урологический центр функционирует на базе 19-й центральной районной поликлиники Первомайского района Минска. В центре есть не только традиционные смотровые и процедурные, но и кабинет УЗИ-диагностики, а также операционная. Андрей Варакса:

Мы начали работать первыми, у нас изначально была общая электронная амбулаторная карта пациентов. Сейчас по подобию нашего центра созданы центры практически в каждом районе города.

С 2011 года урологический центр, наряду с Солигорском и Молодечно, участвует в пилотном проекте Министерства здравоохранения Республики Беларусь по скринингу рака предстательной железы. Андрей Варакса:

Мы отработали алгоритмы взаимодействия между различными службами: урологами и терапевтической службой, урологами и онкологами, куда мы посылали уже пациентов. Был получен опыт. Данные, которые проанализировали Министерство здравоохранения, Комитет по здравоохранению – решили этот опыт перенести как минимум на весь Минск. Скрининговые мероприятия на данный момент проводятся во всем городе и в республике.

Благодаря современному оборудованию в центре осуществляется практически весь спектр необходимых исследований. Комплексный подход позволяет врачам-урологам и андрологам ставить точные диагнозы и проводить качественное лечение заболеваний мочеполовой системы. Если у вас возникли неприятные ощущения, не стоит привыкать к боли, как можно быстрее обратитесь к врачу.