«Мы начали работать первыми». Чем известен урологический центр Первомайского района в Минске?
В последние годы наблюдается устойчивый рост урологических заболеваний. Мочекаменная болезнь, цистит и патологии предстательной железы – самые распространенные недуги среди населения. К счастью, в Беларуси есть достаточно медицинских учреждений и квалифицированных врачей, которые помогут распрощаться с любой проблемой. Получить консультативно-диагностическую и лечебную помощь можно и в урологическом центре Первомайского района Минска.
Андрей Варакса, заведующий урологическим центром Первомайского района г. Минска:
Центр был создан в 1989 году для оказания урологической помощи взрослому населению Первомайского района Минска. Сосредоточив в одном центре возможности нескольких поликлиник района, мы получили возможность закупить должное оборудование, организовать процесс, включая оказание помощи в дневном стационаре, физиотерапевтические методы лечения.
Урологический центр функционирует на базе 19-й центральной районной поликлиники Первомайского района Минска. В центре есть не только традиционные смотровые и процедурные, но и кабинет УЗИ-диагностики, а также операционная.
Андрей Варакса:
Мы начали работать первыми, у нас изначально была общая электронная амбулаторная карта пациентов. Сейчас по подобию нашего центра созданы центры практически в каждом районе города.
С 2011 года урологический центр, наряду с Солигорском и Молодечно, участвует в пилотном проекте Министерства здравоохранения Республики Беларусь по скринингу рака предстательной железы.
Андрей Варакса:
Мы отработали алгоритмы взаимодействия между различными службами: урологами и терапевтической службой, урологами и онкологами, куда мы посылали уже пациентов. Был получен опыт. Данные, которые проанализировали Министерство здравоохранения, Комитет по здравоохранению – решили этот опыт перенести как минимум на весь Минск. Скрининговые мероприятия на данный момент проводятся во всем городе и в республике.
Благодаря современному оборудованию в центре осуществляется практически весь спектр необходимых исследований. Комплексный подход позволяет врачам-урологам и андрологам ставить точные диагнозы и проводить качественное лечение заболеваний мочеполовой системы. Если у вас возникли неприятные ощущения, не стоит привыкать к боли, как можно быстрее обратитесь к врачу.
Андрей Варакса:
Фраза «я никогда в жизни не был и не пойду к врачам» – это не фраза современного разумного человека. Это приводит к тяжелым последствиям. Поэтому есть свои определенные алгоритмы обследования, которое должен проходить каждый человек в зависимости от возраста.
Чтобы уберечься от недугов, стоит позаботиться о себе заранее. Соблюдаем правила личной гигиены, избегаем стресса и переохлаждений. Питьевой режим, сбалансированный рацион, прогулки и отказ от вредных привычек позволят сохранить здоровье на многие годы.