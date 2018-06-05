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«Мы хотим показать, что мы готовы к проведению Европейских игр». Что представит Белкоопсоюз на выставке «БЕЛАГРО-2018»?

05 июня 2018 09:53
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5 июня в стране стартовала Белорусская агропромышленная неделя. В рамках этого глобального сельскохозяйственного форума в стране пройдёт сразу несколько масштабных международных выставок, в том числе и «БЕЛАГРО-2018». Традиционно участие в ней примет и компания Белкоопсоюз. 

«Мы хотим показать, что мы готовы к проведению Европейских игр». Что представит Белкоопсоюз на выставке «БЕЛАГРО-2018»?-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – и.о. заместителя Председателя Правления Белкоопсоюза – Инесса Короткевич.

Чем будет отличаться «БЕЛАГРО» в этом году? Что нового Белкоопсоюз готовит для гостей выставки? В чем суть программы лояльности компании?  

Подробности – в видеоматериале.   

# Сельское хозяйство # общество # Инесса Короткевич # Фотофакт

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