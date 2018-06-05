«Мы хотим показать, что мы готовы к проведению Европейских игр». Что представит Белкоопсоюз на выставке «БЕЛАГРО-2018»?

5 июня в стране стартовала Белорусская агропромышленная неделя. В рамках этого глобального сельскохозяйственного форума в стране пройдёт сразу несколько масштабных международных выставок, в том числе и «БЕЛАГРО-2018». Традиционно участие в ней примет и компания Белкоопсоюз.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – и.о. заместителя Председателя Правления Белкоопсоюза – Инесса Короткевич.
Чем будет отличаться «БЕЛАГРО» в этом году? Что нового Белкоопсоюз готовит для гостей выставки? В чем суть программы лояльности компании?
Подробности – в видеоматериале.