«Мы гордимся нашими заслугами». В Минске состоялось гашение почтовой марки к 80-летию ООН

Голос Минска громко звучит на площадках ООН. Здесь нашу позицию слушают и разделяют. Подтверждением тому – резолюции, принимаемые в соавторстве с белорусскими представителями, а также экспертная поддержка, которую оказывают наши дипломаты в Женеве и Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 24 октября подчеркнули на встрече, посвященной 80-летнему юбилею ООН в Минске. Она собрала представителей Международной организации, органов государственной власти, дипломатического корпуса, а также общественных объединений.

Беларусь поддерживает основные темы в новом десятилетии, которые необходимо обсуждать за трибуной ООН.