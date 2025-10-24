«Мы гордимся нашими заслугами». В Минске состоялось гашение почтовой марки к 80-летию ООН

Голос Минска громко звучит на площадках ООН. Здесь нашу позицию слушают и разделяют. Подтверждением тому – резолюции, принимаемые в соавторстве с белорусскими представителями, а также экспертная поддержка, которую оказывают наши дипломаты в Женеве и Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 24 октября подчеркнули на встрече, посвященной 80-летнему юбилею ООН в Минске. Она собрала представителей Международной организации, органов государственной власти, дипломатического корпуса, а также общественных объединений.
Беларусь поддерживает основные темы в новом десятилетии, которые необходимо обсуждать за трибуной ООН.
Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:
ООН прошла славный путь. Конечно, за 80 лет были взлеты и падения, были успехи, были какие-то неудачи. Это понятно, но мы в целом гордимся нашими заслугами. Это и люди, которые вышли из нищеты, и болезни, которые были побеждены, и экономика, и люди, которые выросли, создали свои бизнесы. Это войны, которые мы остановили, конфликты, которые мы предотвратили. Сейчас наша задача как-то реорганизоваться, посмотреть на себя по-новому, потому что мир меняется, и ООН должна меняться.
Символом миролюбия и политики открытости стало гашение в Минске почтовой марки. К слову, ее выпустили тиражом в 18 тысяч экземпляров. И приурочена она 80-летию со дня образования ООН.