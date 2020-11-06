«Мы целый год ждали, чтобы сюда попасть». В Минске открыли детский сад на 190 воспитанников

Новости Беларуси. Новый детский сад 6 ноября распахнул двери в столичном микрорайоне «Михалово», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассчитан он на 190 воспитанников. В их полном распоряжении компьютерный, музыкальный и спортивный залы, площадки безопасности, а также собственный бассейн. Возвели ясли-сад меньше, чем за год. Радости от такого подарка ни малыши, ни их родители не скрывают. Взрослые воспряли духом: есть смысл иметь в семье еще больше детей. Третья ветка метро, детские сады и новый корпус онкодиспансера. Что в Беларуси открывают к 7 ноября?

– Нравится ли тебе в новом садике? Максим Полуян, воспитанник яслей-сада №576 Минска:

Да. – А что больше всего? – Мне больше нравится пожарная машина.

Татьяна Полуян, многодетная мама:

У нас тоже была мечта попасть именно в этот детский сад, мы целый год ждали, чтобы сюда попасть. Мы отказывались от других мест, которые нам предоставляли, мы ожидали именно место в этом детском саду, потому что здесь, безусловно, огромный плюс для многих родителей нашего микрорайона – у нас очень большой район и много многодетных семей (я сама многодетная мама) – вот этот плюс оценила, что он находится рядом с домом.

Алла Харькова, заведующая яслями-садом № 576 Минска:

Формируются списки из базы данных «Одно окно». Здесь проживают у нас многодетные семьи, у нас есть три дома в микрорайоне «Михалово» – и все они практически попадают, потому что они вовремя стали в базу данных. Вы не представляете, недавно мама говорит: «Я родила шестого. Можно я уже его запишу?» Поэтому много таких деток и мы только рады этому.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы видим, что здесь место и для отдыха хорошее сделано. И что приятно, что используются, в основном, по оснащению, все наши отечественные строительные материалы. То есть это работа наших строителей, загрузка наших предприятий, которые выпускают строительные материалы, ну и, собственно, отделочные материалы. И те, которые выпускают и мебель, и постельное белье. Ну и продукты питания, понятно, мы детей кормим только нашей едой, которую мы вырастили на собственных полях.