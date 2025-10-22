МВД организовало праздник ко Дню отца для нескольких тысяч семей со всей Беларуси

Масштабный праздник от МВД – в Минске несколько тысяч семей со всей страны отметили День отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка техники и вооружения, интерактивные зоны, просто душевное общение в неформальной обстановке – на площадке аквапарка «Лебяжий» рады были всем. Встреча призвана поддержать многодетные семьи, которые воспитывают ребят с особенностями, а также членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Много локаций, детям очень нравится, просто замечательно. Спасибо МВД, что нас всех собрало.

Огромное спасибо министру внутренних дел за такой замечательный праздник, нам очень приятно.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Хорошая, добрая милицейская традиция – проводить такого рода мероприятия. Министром внутренних дел Иваном Владимировичем Кубраковым было принято решение, чтобы дети, которые приехали сюда со всей страны, получили приятные эмоции. Такое внимание огромное мы уделяем своему будущему.