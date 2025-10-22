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МВД организовало праздник ко Дню отца для нескольких тысяч семей со всей Беларуси

22 октября 2025 08:58
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Масштабный праздник от МВД – в Минске несколько тысяч семей со всей страны отметили День отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД организовало праздник ко Дню отца для нескольких тысяч семей со всей Беларуси-2

Выставка техники и вооружения, интерактивные зоны, просто душевное общение в неформальной обстановке – на площадке аквапарка «Лебяжий» рады были всем. Встреча призвана поддержать многодетные семьи, которые воспитывают ребят с особенностями, а также членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

МВД организовало праздник ко Дню отца для нескольких тысяч семей со всей Беларуси-4

Много локаций, детям очень нравится, просто замечательно. Спасибо МВД, что нас всех собрало.

МВД организовало праздник ко Дню отца для нескольких тысяч семей со всей Беларуси-6

Огромное спасибо министру внутренних дел за такой замечательный праздник, нам очень приятно. 

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Хорошая, добрая милицейская традиция – проводить такого рода мероприятия. Министром внутренних дел Иваном Владимировичем Кубраковым было принято решение, чтобы дети, которые приехали сюда со всей страны, получили приятные эмоции. Такое внимание огромное мы уделяем своему будущему. 

МВД организовало праздник ко Дню отца для нескольких тысяч семей со всей Беларуси-8

Основные герои дня – главы семей – опора, защита и пример для подражания. Более сотни пап вышли на старт праздничной эстафеты не в милицейской, а в спортивной форме, чтобы покорить дистанцию в три километра. Их активно поддерживали руководители подразделений, ветераны ведомства и, конечно же, родные и близкие.

Праздником для всей семьи отметили День отца в детском технопарке.

# МВД Беларуси # Праздничные даты

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