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Стало известно, какие вопросы будут в повестке второго заседания VII ВНС

22 октября 2025 07:34
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Основным вопросом на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания будет обсуждение программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно по итогам заседания организационного комитета по подготовке к важнейшему политическому событию. Озвучена и предварительная повестка. В нее входят, помимо утверждения программы социально-экономического развития, Послание Президента народу и Национальному собранию, принятие кадровых решений, в частности, изменение состава Президиума ВНС, Верховного и Конституционного судов.

Собрание созвано Председателем Всебелорусского народного собрания Александром Лукашенко 18-19 декабря. Оно знаменует окончание пятилетнего периода развития нашей страны и, с учетом складывающихся геополитических реалий, начало нового этапа в жизни общества и государства в целом.

# Всебелорусское народное собрание

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