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Праздником для всей семьи отметили День отца в детском технопарке

22 октября 2025 07:59
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Яркий праздник для всей семьи. В детском технопарке отметили День отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастер-классы, флешмоб и квиз – к мероприятию, которое состоялось в рамках Недели родительской любви при поддержке Министерства труда и социальной защиты, присоединились около 30 семей.

Праздником для всей семьи отметили День отца в детском технопарке -2

Виталий Яскевич, житель Минска:
Праздник в целом, я думаю, очень интересный, для детей особенно, для скрепления семейных отношений. Особенно отношений с отцом. 

Праздником для всей семьи отметили День отца в детском технопарке -4

Юлия Бердникова, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
На сегодня настолько органично законодательство развивается для того, чтобы создать такие комфортные условия не только для мам в семье, в которой рождаются эти детки, но и для наших отцов. И можно сказать, трудовое законодательство абсолютно равные преференции, условия предоставляет для обоих родителей.

Праздником для всей семьи отметили День отца в детском технопарке -6

На празднике работали несколько секций. Разговор шел о равном участии родителей в воспитании детей, построении доверительных отношений и совместном вкладе в развитие ребенка. Ведь отец – опора семьи, пример для подражания. Главное – быть рядом.

# Праздничные даты # Брак и семья

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