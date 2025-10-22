Праздником для всей семьи отметили День отца в детском технопарке

Яркий праздник для всей семьи. В детском технопарке отметили День отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастер-классы, флешмоб и квиз – к мероприятию, которое состоялось в рамках Недели родительской любви при поддержке Министерства труда и социальной защиты, присоединились около 30 семей.

Виталий Яскевич, житель Минска:

Праздник в целом, я думаю, очень интересный, для детей особенно, для скрепления семейных отношений. Особенно отношений с отцом.

Юлия Бердникова, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

На сегодня настолько органично законодательство развивается для того, чтобы создать такие комфортные условия не только для мам в семье, в которой рождаются эти детки, но и для наших отцов. И можно сказать, трудовое законодательство абсолютно равные преференции, условия предоставляет для обоих родителей.