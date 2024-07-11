Совместная антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая проходит в Брестской области

«Атакующий сокол – 2024». Совместная антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая под таким названием проходит в эти дни в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные уже отработали прыжок с парашютом – десантировались с высоты 800 метров. Как отмечают специалисты, все действия представителей двух государств слажены, проблемных вопросов не возникло.

Сейчас десантники готовятся к следующему этапу: ночью им предстоит прыжок с 800 и 1 500 метров. Ранее в ходе совместных учений военные успешно выполнили тренировочные задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований, преодолению водных преград, ведения действий в населенном пункте и ряд других.

Евгений Ярцев, начальник штаба руководства учениями: Самым сложным был вопрос совместных действий. Опыта хватает у одной и у второй стороны, что показывают тренировки, а вот совместные действия, действительно, учения к этому привели. Стал проблемным вопрос, конечно, – это языковой барьер. Тем не менее в течение двух дней решением распределения бойцов белорусской и китайской стороны, выполнения задач в боевых единицах, боевых двойках, мы эту проблему решили.

Вячеслав Буйко, специалист воздушно-десантной службы:

Действия все слажены были: как с белорусской стороны, так и с китайской. Проблемных вопросов по действиям как в воздушном судне, так и на приземлении не возникало.

Стоит отметить: при подготовке этапов и заданий учитывали последний мировой опыт, новые формы и способы ведения тактических задач.