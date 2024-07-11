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Злата Ярошевич о детском музыкальном конкурсе «Витебск»: когда пела, вложила душу

11 июля 2024 15:06
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Первый этап XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2024» богат на эмоции. В эти дни для 14 звездочек из 14 стран мира стартовало восхождение на маленький музыкальный Олимп.

Злата Ярошевич о детском музыкальном конкурсе «Витебск»: когда пела, вложила душу-1

Злата Ярошевич, представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2024»:
Я, когда пела, вложила почти всю свою душу. Поэтому сейчас у меня такое умиротворение, я хочу сказать. Я, конечно, очень счастлива была стоять на этой сцене. Я благодарна зрителям, слушателям за то, что меня поддерживали. Я всех очень люблю.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Вероника Макаревич

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