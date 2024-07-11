Злата Ярошевич о детском музыкальном конкурсе «Витебск»: когда пела, вложила душу

Вероника Макаревич, корреспондент: Первый этап XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2024» богат на эмоции. В эти дни для 14 звездочек из 14 стран мира стартовало восхождение на маленький музыкальный Олимп.

Злата Ярошевич, представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2024»:

Я, когда пела, вложила почти всю свою душу. Поэтому сейчас у меня такое умиротворение, я хочу сказать. Я, конечно, очень счастлива была стоять на этой сцене. Я благодарна зрителям, слушателям за то, что меня поддерживали. Я всех очень люблю.