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«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира

12 июля 2022 17:48
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Новости Беларуси. В адрес Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» продолжают поступать поздравительные послания со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искренние пожелания большого успеха направил заместитель председателя Народного правительства провинции Цзянси Чэнь Сяопин.  

«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира-1

Чэнь Сяопин, заместитель председателя Народного правительства провинции Цзянси:  
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» представляет собой одно из самых влиятельных международных художественных событий в регионе СНГ и странах Восточной Европы и предоставляет платформу для культурных и художественных обменов между странами, сплетает узы обмена между цивилизациями, играет важную роль в содействии развитию многостороннего гуманистического сотрудничества.  

Свои искренние поздравления также направила министр культуры и информации Сербии со словами полной поддержки фестивалю, который уже больше трех десятилетий успешно представляет музыкальные таланты славянских стран. 

«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира-4

Майя Гойкович, министр культуры и информации Сербии:  
Музыка поддерживает дух современных течений в широкой сфере искусства и культуры, а данный фестиваль дополнительно способствует взаимному укреплению двусторонних отношений в сфере культуры, тем более, что у Сербии есть свой представитель на фестивале в этом году.  

Успехов фестивалю и всем его участникам пожелал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян. Он, в частности, выразил уверенность, что фестиваль воплотит свой девиз и послужит духовному единению народов. Ярких впечатлений, позитивного настроя и вдохновляющих эмоций от общения с прекрасным пожелала министр культуры Таджикистана.  

«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира-7

Зулфия Давлатзода, министр культуры Таджикистана:  
«Славянский базар» один из крупнейших фестивалей на постсоветском пространстве, который является исполинским магнитом для талантливых исполнителей, представляющих страны ближнего и дальнего зарубежья. Девиз фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию!» объединяет поколения и сближает народы как ни один другой фестиваль в мире. И именно эти ребята определяют картину будущего, в основе которой, безусловно, лежат идеалы сохранения мира и созидания, отрицание любого насилия, уважение к культурному и историческому наследию каждого народа.  

О том, что «Славянский Базар» – это призыв к духовному единению народов и настоящий праздник искусства говорится в поздравлении председателя группы дружбы с Беларусью в парламенте Молдовы Елены Беляковой. Она отметила, что фестиваль давно вышел за пределы славянского мира и стал площадкой для гуманитарного сотрудничества.  

«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира-10

Елена Белякова, председатель Парламентской группы дружбы с Беларусью парламента Молдовы:  
На многочисленных площадках фестиваля есть место и именитым исполнителям, и молодым талантам, и детям, представляющим различные виды и направления искусства. Лучшие исполнители и коллективы из Республики Молдова, всегда с огромным желанием и удовольствием принимают участие в этом выдающемся культурном событии года.  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Чэнь Сяопин # Майя Гойкович # Зулфия Давлатзода # Елена Белякова # Фотофакт

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