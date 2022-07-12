«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира

Новости Беларуси. В адрес Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» продолжают поступать поздравительные послания со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Искренние пожелания большого успеха направил заместитель председателя Народного правительства провинции Цзянси Чэнь Сяопин.

Чэнь Сяопин, заместитель председателя Народного правительства провинции Цзянси:

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» представляет собой одно из самых влиятельных международных художественных событий в регионе СНГ и странах Восточной Европы и предоставляет платформу для культурных и художественных обменов между странами, сплетает узы обмена между цивилизациями, играет важную роль в содействии развитию многостороннего гуманистического сотрудничества. Свои искренние поздравления также направила министр культуры и информации Сербии со словами полной поддержки фестивалю, который уже больше трех десятилетий успешно представляет музыкальные таланты славянских стран.

Майя Гойкович, министр культуры и информации Сербии:

Музыка поддерживает дух современных течений в широкой сфере искусства и культуры, а данный фестиваль дополнительно способствует взаимному укреплению двусторонних отношений в сфере культуры, тем более, что у Сербии есть свой представитель на фестивале в этом году. Успехов фестивалю и всем его участникам пожелал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян. Он, в частности, выразил уверенность, что фестиваль воплотит свой девиз и послужит духовному единению народов. Ярких впечатлений, позитивного настроя и вдохновляющих эмоций от общения с прекрасным пожелала министр культуры Таджикистана.

Зулфия Давлатзода, министр культуры Таджикистана:

«Славянский базар» один из крупнейших фестивалей на постсоветском пространстве, который является исполинским магнитом для талантливых исполнителей, представляющих страны ближнего и дальнего зарубежья. Девиз фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию!» объединяет поколения и сближает народы как ни один другой фестиваль в мире. И именно эти ребята определяют картину будущего, в основе которой, безусловно, лежат идеалы сохранения мира и созидания, отрицание любого насилия, уважение к культурному и историческому наследию каждого народа. О том, что «Славянский Базар» – это призыв к духовному единению народов и настоящий праздник искусства говорится в поздравлении председателя группы дружбы с Беларусью в парламенте Молдовы Елены Беляковой. Она отметила, что фестиваль давно вышел за пределы славянского мира и стал площадкой для гуманитарного сотрудничества.