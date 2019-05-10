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«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси

10 мая 2019 08:30
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Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в честь 9 мая развернулись как в крупных городах, так и в деревушках, за каждую из которых проливали кровь красноармейцы и партизаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

«Великая победа» – безусловное торжество жизни над смертью – это подчеркнёт глава государства, принимая участие в церемонии памяти на площади Победы.

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-1

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-3

Беларусь помнит. В нынешнем году эта фраза стала лейтмотивом праздника. А его эпицентром – площадь Победы. Война затронула каждую белорусскую семью.

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-6

Поэтому в руках у белорусов – фотографии родственников, прошедших то страшное время. Традиционное возложение венков к монументу. Первый венок к подножью – от главы государства.

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-9

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-11

Фотографии дедов и прадедов отныне соберет национальный альбом памяти. Молодежная экспедиция стартовала и пройдет дорогами освобождения.

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-14

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-16

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-18

3 июля альбом «Беларусь помнит» торжественно передадут в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Слова благодарности звучали и в адрес ветеранов, которые пока с нами. Сегодня в Беларуси их около 6 тысяч.

Подробнее – в видеоматериале

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-21

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-23

«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси-25

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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