«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси
Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в честь 9 мая развернулись как в крупных городах, так и в деревушках, за каждую из которых проливали кровь красноармейцы и партизаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт
«Великая победа» – безусловное торжество жизни над смертью – это подчеркнёт глава государства, принимая участие в церемонии памяти на площади Победы.
Беларусь помнит. В нынешнем году эта фраза стала лейтмотивом праздника. А его эпицентром – площадь Победы. Война затронула каждую белорусскую семью.
Поэтому в руках у белорусов – фотографии родственников, прошедших то страшное время. Традиционное возложение венков к монументу. Первый венок к подножью – от главы государства.
Фотографии дедов и прадедов отныне соберет национальный альбом памяти. Молодежная экспедиция стартовала и пройдет дорогами освобождения.
3 июля альбом «Беларусь помнит» торжественно передадут в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Слова благодарности звучали и в адрес ветеранов, которые пока с нами. Сегодня в Беларуси их около 6 тысяч.
Подробнее – в видеоматериале