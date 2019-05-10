«Очень большой и красивый салют». Панорама празднования Дня Победы в Беларуси

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в честь 9 мая развернулись как в крупных городах, так и в деревушках, за каждую из которых проливали кровь красноармейцы и партизаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

«Великая победа» – безусловное торжество жизни над смертью – это подчеркнёт глава государства, принимая участие в церемонии памяти на площади Победы.