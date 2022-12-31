«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?

От статуэток в форме символа Нового года до сковороды. На праздничную закупку по традиции отправились белорусы с самого утра. Как найти необходимый подарок и где встретить Новый 2023-й? Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

До финала 2022-го остаются считаные часы, однако покупателей в магазинах точно не становится меньше. Такое ощущение, что именно сегодня многие решили купить те самые новогодние подарки. Так что будут дарить? Узнаем прямо сейчас. В продуктовых магазинах традиционно салатные наборы для «Оливье» и «Сельди под шубкой» уходят на ура! Мясные нарезки, горы фруктов буквально тают на глазах.

– Заяц, конечно, не есть мясо. Но как без мяса? Поэтому или рыба, или мясо. Мы еще пока не решили, но уже приготовили и то, и то.

– Скорее всего, какие-нибудь мясные нарезки, салаты овощные, потому что сейчас больше все за здоровое питание. И если с блюдами к праздничному столу уже определились, то с подарками куда сложнее. Товары с символом года в лидерах продаж. Покупательские предпочтения иногда весьма креативны.

Виктория Мостыко, продавец:

Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней.

– Хороший ассортимент. Нормальные цены, тем более скидки сейчас. Парфюмерия, косметика, комплекты полотенец, скатерти — все для сервировки стола уходит с молотка. Особенно, когда товар со знаком качества.

– Все очень устраивает все очень красиво, особенно белорусское. Смотрю, выбираю белорусское. Дочка просила ежедневник, себе сковородку купила.

– Себе именно? Какие-то ювелирные изделия или кожаную сумочку.