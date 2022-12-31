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«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?

31 декабря 2022 17:34
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От статуэток в форме символа Нового года до сковороды. На праздничную закупку по традиции отправились белорусы с самого утра. Как найти необходимый подарок и где встретить Новый 2023-й? Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
До финала 2022-го остаются считаные часы, однако покупателей в магазинах точно не становится меньше. Такое ощущение, что именно сегодня многие решили купить те самые новогодние подарки. Так что будут дарить? Узнаем прямо сейчас.

В продуктовых магазинах традиционно салатные наборы для «Оливье» и «Сельди под шубкой» уходят на ура! Мясные нарезки, горы фруктов буквально тают на глазах.

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?-3

Заяц, конечно, не есть мясо. Но как без мяса? Поэтому или рыба, или мясо. Мы еще пока не решили, но уже приготовили и то, и то.

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?-5

Скорее всего, какие-нибудь мясные нарезки, салаты овощные, потому что сейчас больше все за здоровое питание.

И если с блюдами к праздничному столу уже определились, то с подарками куда сложнее. Товары с символом года в лидерах продаж. Покупательские предпочтения иногда весьма креативны.

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?-7

Виктория Мостыко, продавец:
Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней.

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?-9

Хороший ассортимент. Нормальные цены, тем более скидки сейчас.

Парфюмерия, косметика, комплекты полотенец, скатерти — все для сервировки стола уходит с молотка. Особенно, когда товар со знаком качества.

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?-11

Все очень устраивает все очень красиво, особенно белорусское. Смотрю, выбираю белорусское. Дочка просила ежедневник, себе сковородку купила.

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?-13

Себе именно? Какие-то ювелирные изделия или кожаную сумочку.

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?-15

Подарок для очень хорошего человека. Это раскладной стульчик для рыбалки.

Попасть с подарком в яблочко непросто: золотое кольцо или же стульчик для рыбалки – это дело вкуса и желаний, но главное – внимание друг другу.

До скольки будет работать метро и где можно отдохнуть в Минске. Подробности здесь

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# Новый год # Анастасия Ярощик-Корниенко

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