До скольки будет работать метро и где можно отдохнуть в Минске

От статуэток в форме символа Нового года до сковороды. На праздничную закупку по традиции отправились белорусы с самого утра. Как найти необходимый подарок и где встретить Новый 2023-й? Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2022-й уже ведет обратный отсчет. В этом году среди новогодних локаций популярны рестораны. Бронь была расписана еще за месяц. По традиции сотни белорусов встретят 2023-й на праздничных городских локациях. Режиссеры в свою очередь постарались, чтобы эта ночь зажгла настроение.

Елена Благодир, организатор праздников:

Готовим для вас много интересного. И артистов белорусской эстрады, и шоу (неоновое, танцевальное). Естественно, какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?

В Минске в новогоднюю ночь праздничные локации развернутся в каждом районе. В центре города основными станут площадки у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Будут работать ярмарки, концерты. Подпевать любимым музыкантам и танцевать здесь можно будет до 4 утра. До этого же времени будет работать и крытый каток по соседству, а также метро. До 5 утра транспортную поддержку обеспечит наземный транспорт.

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года? Подробности здесь.