«Муж – главный человек в моей жизни». Почему важно находить время для двоих, рассказала многодетная мама

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Хотелось бы вспомнить наших мужей. Это те люди, которые составляют вам опору и гарантию в завтрашнем дне. В то же время мы видим очень много историй, когда мужья и бросают своих жен, когда рождается, например, особенный ребенок. Много мужей, которые бросают своих детей здоровых, уходят.
Вот ваши мужья, они вам посланы богом. Как вы с ними разговаривали, когда принимали решение, например, завести уже пятеро детей, когда вы принимали решение открыть дом семейного типа? Когда врачи сказали, что там ребенок вообще жить не будет, и девочку отправить на аборт, а она боролась до последнего и спасла свое дитя? Вот о роли ваших мужчин в вашей жизни сейчас. Давайте им скажем спасибо, потому что, мне кажется, без них ничего бы этого не было.
Елена Колоницкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Очень жалко, что нет награды для мужчины. На самом деле сегодня есть орден Матери, но нет хотя бы какой-нибудь медали отца. Я все время об этом думаю, потому что, например, без моего бы мужчины не состоялось ничего.
Ольга Расторгуева, многодетная мама, обладательница ордена за материнство:
У меня самый замечательный муж. Я могу сказать, только благодаря мужу, возможно, столько детей и родила. Сначала у нас в планах было двое детей обязательно, а уже все последующие дети – это инициатива мужа. Потому что он сказал: «А почему нет?» Он сам из многодетной семьи. И не видел, если нет никаких противопоказаний, чтобы заводить большую семью, рожать детей, он только радовался. И поверьте, он никогда не сказал мне: «На аборт иди».
Алена Родовская:
Катенька, что сказал ваш муж, когда вам приговор поставили врачи?
Екатерина Адерейко, мать двоих детей:
Первое время он говорил: «Спасаем сначала тебя». Потому что у меня стояла грань жизни моей и ребенка. У меня просто тромбоцитопения была, и соответственно, я могла умереть во время родов. Он сказал: «Спасаем тебя. Если ребенок не задышит, то значит так суждено». Но когда родился ребенок, и в реанимации он увидел ее первой в первые часы, он ее полюбил настолько, что он сейчас так спокойно на все реагирует и видит в ней здорового ребенка. Я ему очень благодарна, что он своим спокойствием успокаивает меня.
Алена Родовская:
Все-таки отправил вас на курсы, когда увидел, что стало совсем тяжело. Мне кажется, вот это и есть то внимание и забота, которую должен проявлять любой мужчина.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Хорошо, когда мужья помогают. Мы уже поняли – как бы кто не говорил – что если нет рядом сильного мужчины, надежного, не может женщина расслабиться все-таки и посвятить себя полностью детям и ни о чем не думать.
Но при этом же о муже тоже нельзя забывать. Как разделить вот эту любовь, которую хочется всю детям без остатка отдать, но еще человеку, который всегда рядом? Это же тоже, согласитесь, важно. Некоторые женщины рожают и переключаются полностью. И мужчины обижаются, что вот мне теперь внимания совсем нет. Что за мастерство, в чем секрет?
Екатерина Адерейко:
Мне кажется, это совсем любовь разная. Все-таки дети – это дети. Это материнская любовь. А с супругом, в любом случае, должны быть какие-то отношения теплые оставаться. И не забывать о том.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
С пятью детьми, например, как найти на мужа время?
Татьяна Кейзерова, медийная личность, мама пятерых детей:
Муж – главный человек в моей жизни. Дети же вырастут, а мы останемся с мужем вдвоем. Конечно, я хочу сказать, что очень важно находить время для двоих, даже уезжать вместе куда-то буквально на два дня. Сейчас вот есть много возможностей и в Беларуси куда-то съездить. Я думаю, что каждая женщина не должна забывать об этом, насколько это важно для вообще атмосферы семейной в целом и, конечно, для отношений, как мужчины и женщины.
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