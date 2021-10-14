«Муж – главный человек в моей жизни». Почему важно находить время для двоих, рассказала многодетная мама

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Хотелось бы вспомнить наших мужей. Это те люди, которые составляют вам опору и гарантию в завтрашнем дне. В то же время мы видим очень много историй, когда мужья и бросают своих жен, когда рождается, например, особенный ребенок. Много мужей, которые бросают своих детей здоровых, уходят. Вот ваши мужья, они вам посланы богом. Как вы с ними разговаривали, когда принимали решение, например, завести уже пятеро детей, когда вы принимали решение открыть дом семейного типа? Когда врачи сказали, что там ребенок вообще жить не будет, и девочку отправить на аборт, а она боролась до последнего и спасла свое дитя? Вот о роли ваших мужчин в вашей жизни сейчас. Давайте им скажем спасибо, потому что, мне кажется, без них ничего бы этого не было.

Елена Колоницкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Очень жалко, что нет награды для мужчины. На самом деле сегодня есть орден Матери, но нет хотя бы какой-нибудь медали отца. Я все время об этом думаю, потому что, например, без моего бы мужчины не состоялось ничего.

Ольга Расторгуева, многодетная мама, обладательница ордена за материнство:

У меня самый замечательный муж. Я могу сказать, только благодаря мужу, возможно, столько детей и родила. Сначала у нас в планах было двое детей обязательно, а уже все последующие дети – это инициатива мужа. Потому что он сказал: «А почему нет?» Он сам из многодетной семьи. И не видел, если нет никаких противопоказаний, чтобы заводить большую семью, рожать детей, он только радовался. И поверьте, он никогда не сказал мне: «На аборт иди». Алена Родовская:

Катенька, что сказал ваш муж, когда вам приговор поставили врачи?

Екатерина Адерейко, мать двоих детей:

Первое время он говорил: «Спасаем сначала тебя». Потому что у меня стояла грань жизни моей и ребенка. У меня просто тромбоцитопения была, и соответственно, я могла умереть во время родов. Он сказал: «Спасаем тебя. Если ребенок не задышит, то значит так суждено». Но когда родился ребенок, и в реанимации он увидел ее первой в первые часы, он ее полюбил настолько, что он сейчас так спокойно на все реагирует и видит в ней здорового ребенка. Я ему очень благодарна, что он своим спокойствием успокаивает меня.

Алена Родовская:

Все-таки отправил вас на курсы, когда увидел, что стало совсем тяжело. Мне кажется, вот это и есть то внимание и забота, которую должен проявлять любой мужчина. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Хорошо, когда мужья помогают. Мы уже поняли – как бы кто не говорил – что если нет рядом сильного мужчины, надежного, не может женщина расслабиться все-таки и посвятить себя полностью детям и ни о чем не думать. Но при этом же о муже тоже нельзя забывать. Как разделить вот эту любовь, которую хочется всю детям без остатка отдать, но еще человеку, который всегда рядом? Это же тоже, согласитесь, важно. Некоторые женщины рожают и переключаются полностью. И мужчины обижаются, что вот мне теперь внимания совсем нет. Что за мастерство, в чем секрет?