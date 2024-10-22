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В Беларуси за 5 лет сократилось количество очередников

22 октября 2024 10:34
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Очередь на жилье в Беларуси за последние 5 лет сократилась более чем на 12 %. На протяжении последних 5 лет около 25 тысяч человек ежегодно улучшали свои жилищные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за 5 лет сократилось количество очередников-2

В стране действует государственная программа по строительству жилья до 2025 года. По ней планируется, что в этом году возведут около 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Для многодетных семей предусмотрено 5 тысяч квартир.

Чтобы повысить мобильность трудовых ресурсов и способствовать закреплению специалистов на рабочих местах, ежегодно увеличивают объемы строительства арендного жилья. В этом году в эксплуатацию планируется ввести более 350 тысяч арендных квадратных метров.

В Беларуси за 5 лет сократилось количество очередников-4

Инна Пинковская, заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Государство ищет дополнительные источники финансирования строительства арендного жилья, потому что этот вид улучшения жилищных условий востребован среди граждан. Практика это уже показала. Первый шаг сделан в направлении того, чтобы иные источники предусмотреть на строительство такого жилья. Это указ главы государства 344-й, вступает в силу с 1 января и предусматривает предоставление государственным организациям, хозяйственным обществам с долей государства в уставном фонде не менее 25 % субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами.

Повышение уровня доступности жилья – одна из целей проекта Концепции государственной жилищной политики до 2030 года. Министерство архитектуры и строительства разработало проект указа Президента, в котором предусматриваются меры по усилению государственной поддержки при строительстве. В их числе расширение перечня категорий граждан, которые могут приобрести построенное жилье по госзаказу.

# Государственная политика

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