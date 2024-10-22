В Беларуси за 5 лет сократилось количество очередников

Очередь на жилье в Беларуси за последние 5 лет сократилась более чем на 12 %. На протяжении последних 5 лет около 25 тысяч человек ежегодно улучшали свои жилищные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране действует государственная программа по строительству жилья до 2025 года. По ней планируется, что в этом году возведут около 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Для многодетных семей предусмотрено 5 тысяч квартир. Чтобы повысить мобильность трудовых ресурсов и способствовать закреплению специалистов на рабочих местах, ежегодно увеличивают объемы строительства арендного жилья. В этом году в эксплуатацию планируется ввести более 350 тысяч арендных квадратных метров.