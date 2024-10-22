Итоги председательства России в БРИКС подведут в Казани

16-й саммит БРИКС стартует 22 октября в Казани. На него приедут делегации из 36 стран и от 6 международных организаций, в том числе 22 главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральное место в повестке БРИКС занимают экономические вопросы. Именно на этой площадке страны-участницы обсуждали, как справляться с последствиями глобального финансового кризиса 2008 года и пандемии. При этом представители объединения особо отмечают, что в сумме на них приходятся больше трети глобального валового внутреннего продукта и почти половина мирового населения.

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Это огромный экономический потенциал, поэтому настоящей задачей, настоящей целью формирования любого интеграционного сообщества, в том числе БРИКС, является, конечно, экономический рост для всех стран-участниц. Но ведь это не только экономическая подоплека. Это достаточно серьезная платформа для противодействия социальным турбулентностям.