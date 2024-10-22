Было заявлено 124 страны. Узнали о новшествах кинофестиваля «Лістапад» в 2024-м

Ольга Бурлакова, ведущая: Сколько в этом году стран-участниц планируется? Сколько лент?

Ровно через 10 дней в Минске торжественно откроется ХХХ Минский международный кинофестиваль «Лістапад». От будет проходить в столице с 1 по 8 ноября. Главная площадка нынешнего форума – новенький отреставрированный кинотеатр «Победа». Показывать конкурсные ленты кинофестиваля будут и другие кинотеатры страны.

Алеся Рулькова, исполнительный директор Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Из более чем 3 500 заявок отобрали 38 стран, а было 124 страны заявлено. Самым сложным было отобрать фильмы, потому что из этого количества заявок, только 135 фильмов вошло в программу, хотя для фестиваля 135 фильмов это много.

Ольга Бурлакова:

Мы знаем, что в этом году есть новшество, журналисты могут поучаствовать и молодые таланты тоже могут о себе завить. Расскажите об этом.

Алеся Рулькова:

В этом году у нас семь конкурсов, пять из них постоянные. Добавилось два конкурса: «Национальные киношколы» и «Национальное кино». В «Национальном кино» могут поучаствовать и телеканалы, которые готовят художественные фильмы.