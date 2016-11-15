Мусульмане и мечети Минска: когда в столице появились представители восточной религии и дома для них

На протяжении всей своей истории Минск был многонациональным городом. В начале XVI века на окраинах стали селиться татары. С тех пор северо-западную часть города стали именовать Татарской слободой, или Татарским предместьем. Здесь, в пределах современных улиц Дмитрова, Мельникайте, Заславской и части проспекта Победителей проживал татарский народ. Тогда же на территории, принадлежащей Воскресенской церкви, появилась первая татарская мечеть.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Узвялі драўляную мячэць, падзеленную на дзве паловы. Унутры па традыцыі, як па канонах іслама, павінна быць раздзяленне на мужчынскую і жаночую паловы. І, канешне, усё гэта было выканана. Унутры было досыць сціпла. Аздабленне: па традыцыях ісламскіх нельга выяўляць людзей, жывёл, таму багата было роспісаў арнаментальных і вытрымкі з Карана. Таксама цытаваліся на сценах храма. Знешне будынак быў досыць сціплым, простым, гэта быў драўляны аднапавярховы будынак з чатырохскатным дахам. І не тое, што парушэнне, але адхіленне ад канонаў было ў знешнім выглядзе мінскай мячэці – гэта адсутнасць мінарэта.

Эта мечеть была главным священным местом у татар в Минске до начала XX века.

Уже в 1890 году губернские власти дали разрешение на строительство новой каменной соборной мечети. И на протяжении 10 лет верующие активно собирали деньги на новое здание. Уже в 1900 году деревянную мечеть разобрали на мелкие частицы и как реликвии разнесли по домам. А еще через два года на этом месте, где сегодня находится гостиница «Юбилейная», выросло удивительное каменное здание соборной мечети в византийском стиле, которое отличалось изяществом и скромностью архитектуры, а по своему внешнему виду было одним из самых выдающихся в Минске: с большим центральным куполом и прямым высоким многоэтажным минаретом.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Нават такая была свецкая газета часоў Расійскай імперыі «Мінскі лісток», зрабіла цэлы артыкул па адкрыцці мячэці, дзе было апісанне храма, і журналісты мінскія засведчылі, што гэта адзін з самых прыгожых будынкаў горада. Праўда, для мінскіх мусульман гэта была доўгачаканая падзея.

Радовала верующих новая мечеть недолго. Роковыми для нее стали 30-ые годы прошлого века. Антирелигиозная направленность советской политики не пощадила святое место и его перестроили.

А в 1961 году мечеть и вовсе разрушили. Через 8 лет на ее месте выросла знаменитая столичная гостиница.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Калі быць дакладнымі, то зараз на месцы мячэці стаіць не сама гасцініца, стаіць яе рэстаран. І вось гэта гэта рэкрэацыйная зона з фантанам, з прагулачнай зонай перад гасцініцай як раз на месцы мячэці. А ўжо напрыканцы 70-х апошнія сляды татарскага жыцця былі страчаны, вялікія гістарычныя могілкі. Нізар татарскі быў заменены на сквер.

С того времени немало воды утекло. Но белорусские мусульмане все же не теряли надежды вновь построить культовое сооружение в Минске. И уже сегодня их заветная мечта сбылась. На пересечении улиц Грибоедова и Игнатенко, возле бывшего мусульманского кладбища, появилась необычайной красоты Соборная мечеть.

Результат работы и правда впечатляет. Это здание сложно обойти стороной. Настоящую жемчужину Востока видно с проспекта Победителей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Насладившись внешней красотой новой Соборной мечети, заходим внутрь. Здесь на цокольном этаже разместилась вся инфраструктура: библиотека, помещение для встреч и занятий и несколько небольших комнат для гостей.

Елена Иващенко, учитель по основам ислама Соборной мечети Минска:

В одном из помещений в мечети предусмотрена кухня. Насколько вы знаете, у мусульман есть один обязательный Пост, который мы соблюдаем месяц, – Рамадан. Кроме обязательного Поста есть желательные Посты, которые мусульмане по возможности стараются держаться в понедельник и четверг. Пост заканчивается с заходом солнца. И для того, чтобы закончился Пост, в конце Поста мусульмане должны покушать. Поэтому вот эту кухню используют для приготовления пищи. Мусульмане собираются в мечети, вместе готовят разнообразную еду, поскольку в нашей стране мусульмане – представители различных стран, поэтому кухня здесь разнообразная: и пловы, и хачапури. Каждый приносит что-то свое.

Неотъемлемая часть мечети – помещение для омовения перед молитвой для мужчин и женщин. Уже отсюда верующие отправляются в святая святых – молитвенный зал, купола которого украшают росписи. А вот на стенах по мусульманской традиции – выдержки из Корана.

Зариф Зудин, имам Соборной мечети Минска:

Красота заложена потому, что это написано рукой, поэтому это красиво смотрится. То есть у нас это как бы часть атрибутики, поэтому мы это делаем для того, чтобы украсить здание.

Согласно проекту во время пятничной молитвы этот зал сможет принять более 700 верующих. Для них здесь созданы все условия.

Зариф Зудин, имам Соборной мечети Минска:

Молитва пять раз в день. При желании мусульмане, мужчины в частности, и женщины тоже – им не запрещено, посещают мечеть и молятся коллективно за имамом, то есть за священнослужителем, проповедником, который проводит молитву. В пятницу у нас проходит праздничная проповедь с молитвой коллективно. И мусульмане заполняют все залы полностью. Все это проводится под руководством имама, священнослужителя мечети. И читается коллективная молитва, после которой все расходятся. Вся церемония занимает где-то час-полтора.

Спустя полвека мусульмане нашего города вновь обрели свой молитвенный дом. А потому история соборной мечети Минска продолжается уже в новом архитектурном воплощении.