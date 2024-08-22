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Муковозчик: западные крики насчёт «мы не хотим войны, мы только защищаемся» – лишь дымовая завеса

22 августа 2024 17:50
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытки вывернуть правду наизнанку иногда приводят к обратным результатам – подробности здесь.

Муковозчик: западные крики насчёт «мы не хотим войны, мы только защищаемся» – лишь дымовая завеса-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Что совершенно точно укладывается в легендарный еще со времен Древнего Рима принцип: Cui bono? – ищи, кому выгодно. Ну, а поскольку никому на всей планете российская СВО в Украине не выгодна так, как Соединенным Штатам Америки, то ответ очевиден.

И все западные крики насчет «мы не хотим войны, мы только защищаемся!» вполне укладываются в дымовую завесу, за которой американская промышленность получает бешеные заказы, американский ВВП растет, американская экономика поглощает европейскую (в частности немецкую), американские склады разгружаются, американские суда фрахтуются, американский газ прет изо всех щелей…

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