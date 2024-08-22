В чём сила белорусской суперженщины? Спросили у главной медсестры РНПЦ травмотологии и ортопедии

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Елена Кобызева, главная медицинская сестра РНПЦ травмотологии и ортопедии:

Красивая женщина прежде всего – это женщина, уверенная в себе. Она с уверенностью смотрит в будущее, не оглядывается на прошлое. Она верит, что все будет хорошо и жизнь будет складываться так, как только она захочет. Только она режиссер своей судьбы, поэтому у нее все получится.

Елена Кобызева:

В моей жизни были взлеты и падения, неудачи и разочарования. И каждый раз, останавливаясь, я отталкивалась, чтобы взлететь снова вверх, открывая новую главу в своей жизни. В этом и есть моя суперсила суперженщины.

Елена Кобызева:

Изначально я думала, что поступлю в педагогический и буду либо воспитателем, либо учителем начальных классов. Когда я училась в пятом классе, заболел отец. Ощущение, что ты не можешь помочь человеку, наложило на меня серьезный отпечаток. И я для себя решила, что пойду в медицинский, хотя я очень боялась уколов и крови. Врачи, люди в белых халатах, для меня были как боги.