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В чём сила белорусской суперженщины? Спросили у главной медсестры РНПЦ травмотологии и ортопедии

22 августа 2024 17:42
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С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

В чём сила белорусской суперженщины? Спросили у главной медсестры РНПЦ травмотологии и ортопедии-2

Елена Кобызева, главная медицинская сестра РНПЦ травмотологии и ортопедии:
Красивая женщина прежде всего – это женщина, уверенная в себе. Она с уверенностью смотрит в будущее, не оглядывается на прошлое. Она верит, что все будет хорошо и жизнь будет складываться так, как только она захочет. Только она режиссер своей судьбы, поэтому у нее все получится.

В чём сила белорусской суперженщины? Спросили у главной медсестры РНПЦ травмотологии и ортопедии-4

Елена Кобызева:
В моей жизни были взлеты и падения, неудачи и разочарования. И каждый раз, останавливаясь, я отталкивалась, чтобы взлететь снова вверх, открывая новую главу в своей жизни. В этом и есть моя суперсила суперженщины.

В чём сила белорусской суперженщины? Спросили у главной медсестры РНПЦ травмотологии и ортопедии-6

Елена Кобызева:
Изначально я думала, что поступлю в педагогический и буду либо воспитателем, либо учителем начальных классов. Когда я училась в пятом классе, заболел отец. Ощущение, что ты не можешь помочь человеку, наложило на меня серьезный отпечаток. И я для себя решила, что пойду в медицинский, хотя я очень боялась уколов и крови. Врачи, люди в белых халатах, для меня были как боги.

В чём сила белорусской суперженщины? Спросили у главной медсестры РНПЦ травмотологии и ортопедии-8

Елена Кобызева:
Работаю главной медицинской сестрой, но на медсестру я училась восемь лет. Три года в колледж и пять лет в институте. 1 августа было 30 лет трудового стажа.

Подробнее в видео.

# Женщины Беларуси

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