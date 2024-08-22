Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?

Акцент на безопасность пассажиров. Госавтоинспекция продолжает контролировать маршрутные такси. Рейдовые мероприятия проводят ежедневно. Все проверяют досконально: транспортные средства, документы, водителей, а также пассажиров. Особое внимание к маршруткам вызвано увеличением количества аварий с их участием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выезд из Гродно. Трасса М6. Дежурит экипаж ГАИ. В фокусе внимания – маршрутные такси. Проверяют техническое состояние автомобилей, наличие документов у водителей, а также использование ремней безопасности. Просят притормозить микроавтобус Гродно – Минск. Здесь все в порядке. А вот к водителю следующего маршрутного такси уже есть вопросы. Он не пристегнут.

Кирилл Зименс, инспектор ДПС БДПС ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Водитель транспортного средства маршрутного выезжал с автовокзала, был там не пристегнут ремнем безопасности, сотрудники ГАИ его там остановили в 12:05, выписали ему штраф за данное нарушение, но вскоре мы здесь его уже остановили с вами, также водитель был не пристегнут повторно в течение года, а это уже штраф предусматривается от 2-х до 5-ти базовых величин.

Водитель дважды нарушил правило буквально в течение получаса. И почему-то был уверен, что в этот раз останется безнаказанным.