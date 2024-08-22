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Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?

22 августа 2024 17:39
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Акцент на безопасность пассажиров. Госавтоинспекция продолжает контролировать маршрутные такси. Рейдовые мероприятия проводят ежедневно. Все проверяют досконально: транспортные средства, документы, водителей, а также пассажиров. Особое внимание к маршруткам вызвано увеличением количества аварий с их участием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О самых распространенных нарушениях расскажет Алена Жиборт.

Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?-2

Выезд из Гродно. Трасса М6. Дежурит экипаж ГАИ. В фокусе внимания – маршрутные такси. Проверяют техническое состояние автомобилей, наличие документов у водителей, а также использование ремней безопасности. Просят притормозить микроавтобус Гродно – Минск. Здесь все в порядке. А вот к водителю следующего маршрутного такси уже есть вопросы. Он не пристегнут.

Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?-4

Кирилл Зименс, инспектор ДПС БДПС ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Водитель транспортного средства маршрутного выезжал с автовокзала, был там не пристегнут ремнем безопасности, сотрудники ГАИ его там остановили в 12:05, выписали ему штраф за данное нарушение, но вскоре мы здесь его уже остановили с вами, также водитель был не пристегнут повторно в течение года, а это уже штраф предусматривается от 2-х до 5-ти базовых величин.

Водитель дважды нарушил правило буквально в течение получаса. И почему-то был уверен, что в этот раз останется безнаказанным.

Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?-6

Так недавно штрафовали.

Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?-8

Водитель обязан следить за тем, чтобы пассажиры были пристегнуты. Но во время движения контролировать это сложно. Один из гродненских перевозчиков нашел выход. Он слегка модернизировал свой автомобиль. Теперь информация о том, пристегнут ли пассажир, выводится на специальное табло на передней панели буса. Разработкой уже заинтересовались и другие водители.

Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?-10

Особое внимание к маршрутным такси вызвано увеличением количества аварий с их участием. Контроль за перевозкой пассажиров усилился после резонансного ДТП в Смолевичском районе, когда столкнулись микроавтобус и грузовик.

Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?-12

Артур Панасевич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно, где-то с участием межрайонных отделов ГАИ без транспортной инспекции, где-то это проводит управление Госавтоинспекции. Такие глобальные рейдовые мероприятия с участием транспортной инспекции проводятся ежемесячно.

Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?-14

В январе этого года Президент подписал указ «Об автомобильных перевозках пассажиров». Нормы документа направлены на обеспечение безопасности и повышение качества оказываемых услуг. Этому поспособствует в том числе создание реестра перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Он начал свою работу с 1 августа. До конца октября перевозчики могут включиться в реестр бесплатно.

Подробности в видео.

# ГАИ # ДПС ГАИ Управления внутренних дел Гродненского облисполкома

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