Рейд по маршруткам – какие нарушения выявили у водителей сотрудники ГАИ?
Акцент на безопасность пассажиров. Госавтоинспекция продолжает контролировать маршрутные такси. Рейдовые мероприятия проводят ежедневно. Все проверяют досконально: транспортные средства, документы, водителей, а также пассажиров. Особое внимание к маршруткам вызвано увеличением количества аварий с их участием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О самых распространенных нарушениях расскажет Алена Жиборт.
Выезд из Гродно. Трасса М6. Дежурит экипаж ГАИ. В фокусе внимания – маршрутные такси. Проверяют техническое состояние автомобилей, наличие документов у водителей, а также использование ремней безопасности. Просят притормозить микроавтобус Гродно – Минск. Здесь все в порядке. А вот к водителю следующего маршрутного такси уже есть вопросы. Он не пристегнут.
Кирилл Зименс, инспектор ДПС БДПС ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Водитель транспортного средства маршрутного выезжал с автовокзала, был там не пристегнут ремнем безопасности, сотрудники ГАИ его там остановили в 12:05, выписали ему штраф за данное нарушение, но вскоре мы здесь его уже остановили с вами, также водитель был не пристегнут повторно в течение года, а это уже штраф предусматривается от 2-х до 5-ти базовых величин.
Водитель дважды нарушил правило буквально в течение получаса. И почему-то был уверен, что в этот раз останется безнаказанным.
Водитель обязан следить за тем, чтобы пассажиры были пристегнуты. Но во время движения контролировать это сложно. Один из гродненских перевозчиков нашел выход. Он слегка модернизировал свой автомобиль. Теперь информация о том, пристегнут ли пассажир, выводится на специальное табло на передней панели буса. Разработкой уже заинтересовались и другие водители.
Особое внимание к маршрутным такси вызвано увеличением количества аварий с их участием. Контроль за перевозкой пассажиров усилился после резонансного ДТП в Смолевичском районе, когда столкнулись микроавтобус и грузовик.
Артур Панасевич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно, где-то с участием межрайонных отделов ГАИ без транспортной инспекции, где-то это проводит управление Госавтоинспекции. Такие глобальные рейдовые мероприятия с участием транспортной инспекции проводятся ежемесячно.
В январе этого года Президент подписал указ «Об автомобильных перевозках пассажиров». Нормы документа направлены на обеспечение безопасности и повышение качества оказываемых услуг. Этому поспособствует в том числе создание реестра перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Он начал свою работу с 1 августа. До конца октября перевозчики могут включиться в реестр бесплатно.
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