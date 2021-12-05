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Мозырский погранотряд: при случаях нарушения белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко

05 декабря 2021 14:14
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Новости Беларуси. Военному атташе при посольстве Украины в Минске 5 декабря вручили ноту протеста в связи с периодическими нарушениями украинской стороной государственной границы Беларуси. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мозырский погранотряд: при случаях нарушения белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко-1

Сергей Павлов, официальный представитель Мозырского пограничного отряда:
О данном инциденте украинская сторона проинформирована. При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко.

Военному атташе при посольстве Украины вручили ноту протеста из-за нарушений границы Беларуси – подробности здесь.

# Государственная граница Беларуси # общество # Сергей Павлов # Фотофакт

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