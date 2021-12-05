Мозырский погранотряд: при случаях нарушения белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко

Новости Беларуси. Военному атташе при посольстве Украины в Минске 5 декабря вручили ноту протеста в связи с периодическими нарушениями украинской стороной государственной границы Беларуси. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Военному атташе при посольстве Украины в Минске 5 декабря вручили ноту протеста в связи с периодическими нарушениями украинской стороной государственной границы Беларуси. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Павлов, официальный представитель Мозырского пограничного отряда:
О данном инциденте украинская сторона проинформирована. При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко.
Военному атташе при посольстве Украины вручили ноту протеста из-за нарушений границы Беларуси – подробности здесь.