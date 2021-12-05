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Белорусы единственные, кто пытается скрасить беженцам их тяжёлые дни ожидания. Как проходит 28-й день на границе

05 декабря 2021 13:53
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Новости Беларуси. Вот уже 28 дней сотни беженцев на белорусско-польской границе ожидают решения Евросоюза. Но оттуда по-прежнему нет никаких сообщений, Запад демонстрирует полное равнодушие. Поэтому иностранцы в кризисном центре начали устраивать стихийные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы единственные, кто пытается скрасить беженцам их тяжёлые дни ожидания. Как проходит 28-й день на границе-1

«Наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам». В 28-й день на границе беженки написали плакаты-послания в Европу – читайте здесь.  

Белорусы единственные, кто пытается скрасить беженцам их тяжёлые дни ожидания. Как проходит 28-й день на границе-4

Екатерина Забенько, СТВ:  
Белорусы единственные, кто хоть как-то пытается скрасить беженцам их тяжелые дни ожидания. Организовано питание и дежурство медиков, на границе работают десятки представителей Белорусского Красного Креста и волонтеры. Сегодня, 5 декабря, отмечается Всемирный день волонтеров, праздник эти неравнодушные люди подтверждают добрыми делами.  

Белорусы единственные, кто пытается скрасить беженцам их тяжёлые дни ожидания. Как проходит 28-й день на границе-7

«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтеры на границе рассказали, почему они здесь – читайте здесь.  

Белорусы единственные, кто пытается скрасить беженцам их тяжёлые дни ожидания. Как проходит 28-й день на границе-10

Со дня на день в лагере ожидается первое пополнение. Одна из беженок на 38-й неделе беременности госпитализирована в Гродненский областной перинатальный центр.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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