«Предварительно подать документы в электронном личном кабинете». Как проведут вступительную кампанию в университете физкультуры

Что изменится в системе образования Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Вступительная кампания: смещены сроки ЦТ. Поэтому и вступительная кампания на сегодняшний день весьма своеобразна. Специфика этой вступительной кампании – как она будет проходить?

Анастасия Шигаева, ответственный секретарь приёмной комиссии Белорусского государственного университета физической культуры:

Университет физической культуры готовится активно к приёмной кампании 2020 года. В этом году отличительной чертой приёмной кампании будет то, что абитуриентам будет позволено предварительно подать документы в электронном личном кабинете, который будет располагаться на сайте университета. Они будут заполнять своеобразную форму – заполнять персональные данные и другую информацию о себе, также будут прикладывать необходимые документы – копии.

Приёмная комиссия будет обрабатывать документы, которые предоставляет абитуриент, после этого абитуриенту будет возможность выбрать предварительную очередь электронную. Он выберет день и время, когда ему удобно будет посетить нашу приёмную комиссию.

Приёмная комиссия сейчас уже активно готовится в плане расположения служб, которые будут задействованы в приёмной комиссии – это отдельный вход, который будет направлен только на приёмную кампанию 2020 года. Естественно, это будет соблюдение всех противоэпидемиологических мер, которые необходимы. И члены приёмной комиссии тоже будут в средствах личной защиты. Абитуриенту будут представлены все эти меры, чтобы у них была безопасная дистанция социальная – будет соблюдаться. У нас университетский городок позволяет сделать эту безопасную дистанцию в очереди, которая в любом случае будет, как бы. Оптимально будет в этом году ещё то, что университет подготовит приёмную кампанию так, чтобы абитуриент уменьшил время пребывания в приёмной комиссии. Чтобы он пришёл – быстрее обработали документы – получил расписку, экзаменационный лист и пошёл готовиться к вступительным испытаниям, которые у нас в университете проводятся. И детям придется ещё раз приехать к нам в университет именно в рамках вступительных испытаний, которые будут проводиться тоже на базе университета.

Игорь Марзалюк:

Как технически будете в этом году решать судьбу последнего дня, «судного» дня, когда все судорожно летят с документами?