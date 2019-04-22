Можно ли сидеть на нижней полке пассажиру с верхней? 10 правил поведения в поезде

Белорусская железная дорога доставит нас с комфортом в любую точку Беларуси, но качество нашего путешествия зависит не только от сотрудников железной дороги, но и от самих пассажиров. Помните, за несоблюдение правил поведения в вагоне поезда вас могут снять с рейса. Железнодорожный круиз оборвётся на ближайшей станции. Дебошира примет наряд милиции. К слову, за минувший год по Минской области для более 600 граждан поездка на поезде закончилась встречей со стражами порядка.

Геннадий Завацкий, заместитель начальника Минского отдела внутренних дел на транспорте, подполковник милиции:

Ответственность за правонарушения предусмотрена в зависимости от его видов: за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Если это совершено впервые в течение года – штраф до 8 базовых величин, если повторно – до 15 базовых величин или административный арест. Если за мелкое хулиганство – тоже до 15 базовых величин или административный арест.

Поезд – целое государство на рельсах со своими законами и порядками. Чтобы попасть «на борт» необходимо пройти своеобразный фэйсконтроль. Лицам в нетрезвом состоянии, льготникам без подтверждающего документа и нарушителям правил провоза ручной клади – вход заказан. Дмитрий Рабыкин, начальник поезда международных линий Белорусской железной дороги:

У нас есть нормы: на каждый билет разрешается провозить 36 кг. Если пассажир нарушает эти правила, то без оплаты данному пассажиру может быть отказано. Если по габаритам ручная кладь тоже превышает, то таким пассажирам отказывается в проезде. Если у нас кто-то вызывает подозрение, то мы вправе проверить, взвесить, что провозят данные пассажиры.

В вагоне поезда нас встречает проводник, в обязанности которого входит создавать уют и обеспечивать пассажиров информационной поддержкой. Он с радостью доставит вам в купе или плацкарт чай, кофе, предложит меню вагона-ресторана, подготовит постель. И даже разрешит извечный спор: кто хозяин нижней полки. Анастасия Шабулдаева, проводник вагонов поездов международных линий Белорусской железной дороги:

Пассажир, который проезжает на верхней полке, может находиться в дневное время на нижней только с согласия пассажира, который проезжает на нижнем месте и до 9 вечера. С 9 вечера и до 7 утра он не имеет право находиться на той полке.

Но как бы ни старался проводник создать благоприятную атмосферу, всё же находятся недобросовестные пассажиры, которые напрочь забывают об элементарных нормах приличия. Любителям «повисеть на трубке» стоит свести переговоры до минимума. Меломанам рекомендуется не демонстрировать свои музыкальные пристрастия соседям. Помните о личных границах. Ручную кладь оставляйте в специально отведённых для этого местах, не загромождайте проходы.

Дмитрий Рабыкин:

Пассажирам запрещается проезжать на подножках, на крышах вагонов, пользоваться самовольно стоп-краном, провозить легковоспламеняющиеся, огнеопасные, взрывчатые, наркотические и другие запрещённые товары.

Из пункта А в пункт Б сегодня можно добраться в компании интересного фильма или любимой работы. Дмитрий Рабыкин:

Вагоны оборудованы розетками, которые предназначены для зарядки мобильных телефонов, ноутбуков, но не предназначен для бытовых приборов, которые мощные.