Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан: график встреч

Новости Беларуси.В продолжение «Большого разговора». Представители Администрации Президента на этой неделе проведут очередные приёмы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 23 апреля помощник Президента – инспектор по Витебской области Виталий Вовк проведёт встречу в Толочинском райисполкоме. В этот же день Игорь Евсеев помощник Президента – инспектор по Минской области рассмотрит вопросы жителей Любанского района.