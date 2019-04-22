Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан: график встреч

Новости Беларуси.В продолжение «Большого разговора». Представители Администрации Президента на этой неделе проведут очередные приёмы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси.В продолжение «Большого разговора». Представители Администрации Президента на этой неделе проведут очередные приёмы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 23 апреля помощник Президента – инспектор по Витебской области Виталий Вовк проведёт встречу в Толочинском райисполкоме. В этот же день Игорь Евсеев помощник Президента – инспектор по Минской области рассмотрит вопросы жителей Любанского района.
В среду и четверг представители президентской Администрации проверят, как местные власти рассматривают и решают вопросы в Минске и Рогачёвском районе. Записаться на приём можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан исполнительных комитетов.