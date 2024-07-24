Можно ли сгенерировать дипломную работу с помощью нейросетей? Преподаватель вуза о проверке работ на плагиат

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Татьяна Солодовникова, ведущий научный сотрудник кафедры международной журналистики факультета журналистики БГУ:

Сейчас как раз были защиты магистерских, очень много было использовано, даже 90 % показывала система, сгенерированных искусственным интеллектом.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

А у вас уже есть система, которая определяет ?

Татьяна Солодовникова:

Она у нас есть. Не только у меня. Она есть у нас в стране. Она разработана, мы активно ей пользуемся. Но что касается белорусских студентов, они еще не так изощрены в обработке этих текстов. Но иностранные граждане, допустим, китайцы, очень активно используют нейросети. Мы знаем, что в любой работе (дипломная, кандидатская) должен быть обзор литературы. То есть студент, соискатель должен показать, что было изучено до него в этой теме. Искусственный интеллект не делает этих ссылок. И если даже вы ему даете задачу, ставите конкретную, узкую: сделай мне обзор по такой-то теме, он ссылки конкретные не даст либо они будут неверные. А часто он вообще их придумывает.