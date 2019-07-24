Одни работают десятилетия, а другие не выдерживают и года. Особенности белорусского придорожного сервиса

Новости Беларуси. Генеральная схема развития объектов придорожного сервиса разрабатывается в Беларуси. Где и какими они будут? Перспективы просчитывают на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное учесть все, чтобы вдали от города водитель мог получить максимальное количество услуг с удобствами. Корреспондент Камила Шах продолжит тему.

Кейтеринг, обслуживание агроусадеб, проведение банкетов – какое отношение это имеет к придорожному сервису? Оказывается, самое прямое. Татьяна Борисовна «в теме» с 1991 года, когда открыла свое первое кафе на трассе. К слову, оно работает до сих пор. Признается: бизнес тяжелый, не женский. Больших денег здесь не заработаешь. Но если не сидеть в ожидании покупателя, а действовать и постоянно расширять перечень услуг, выкрутиться можно. Тем более на законодательном уровне стало гораздо легче.

Татьяна Арестович, индивидуальный предприниматель:

Я помню времена, 1990-2000-е, я их еще помню, когда у нас не было дня, чтобы у нас не было проверок. Было такое. Мы насчитывали до 80 проверок в год. Сейчас стало намного проще работать, честно. Во-первых, мы работаем на упрощенке. Это очень важно. Мне достаточно сейчас иметь одного бухгалтера, отменили калькуляционные карточки для общепита.

Кемпинги, площадки для активного отдыха взрослых и детей, душевые кабины. На такую многофункциональность объектов придорожного сервиса сегодня делает ставку Минтранс. В приоритете развитие объектов так называемого «третьего уровня».

Сергей Леончик, начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Первый – это площадки для отдыха с благоустроенным санитарным сооружением, второй – это к площадкам отдыха добавляется еще пункт питания. Ну а третий, самый высокий уровень там, где еще есть в составе объекта автозаправочная станция. Но мы не ограничиваем этот список: каждый владелец объекта может расширять объект, насыщать его гостиничными услугами, услугами техобслуживания и так далее.

А вот и один из таких объектов. Находится на границе с Украиной. Интерьер и меню – с национальным акцентом. В ассортименте – весь мыслимый комплекс услуг: от заправки бензином, газом, электричеством до стоянки караванеров и большегрузов.

Для любителей быстрых перекусов даже дополнительный фуд-трак с хотдогами на летней площадке организовали. Объект появился меньше года назад, но уже понятно: инвестиции окупятся быстро.

Андрей Федорович, директор РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»:

Это современный объект, который построен по мировым современным стандартам. Он позволяет нам с гордостью встречать наших гостей из Украины.

Александра Моргунова, туристка (Россия):

Частенько сюда заезжаем. Очень вкусно готовят – прекрасные завтраки, кофе, чизкейк. Все нравится, все чистенько, аккуратненько. Очень удивлены, что такой сервис есть в Беларуси на трассе.

Но выжить в одиночку на белорусских дорогах не так просто. Гомельчанин Армен Арутюнян вложился в придорожный сервис в 2012-м. Земельный участок выбрал на трассе Санкт-Петербург–Одесса.

Кафе построил за год, а поработал всего 6 месяцев: после событий в Украине трафик значительно сократился. Вот уже пять лет кафе закрыто. Такая же участь постигла еще минимум два объекта в радиусе 50 километров. Нет клиентов – нет и сервиса.

Армен Арутюнян, бизнесмен:

Если бы не эта проблема, то хорошо было. Здесь машин стояло море, восьми утра и до закрытия всегда полно было. А потом они просто здесь встречались в 2014-м году. Россияне приезжали с одной стороны, украинцы с другой. С детьми. Вот здесь встречаются, пообнимаются, поцелуются, поплачутся и разъедутся.

Взлеты и падения, пробы и ошибки, и все ради потребителя. Адам – один из них. 12 лет водит фуры, в том числе и по нашим дорогам. Жалуется только на нехватку парковочных мест для больших машин, особенно по понедельникам и пятницам. Но в остальном разница на лицо.

Адам Хэрник, дальнобойщик (Польша):

Раньше на Беларуси, когда я начинал работу на грузовике, боялся где-то машину оставить вот так, на неохраняемой стоянке. А теперь везде беспечно, вот это самый плюс главный.