Можно ли есть после шести? Врач-психотерапевт развенчал популярный миф

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А давайте о мифах. После шести можно ли есть или нет?
Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Можно. Я думаю, что можно есть, потому что желудочно-кишечный тракт человека активно работает и в ночные часы. То есть самый большой нерв человеческого тела, вагус, активен в это время. Но суть в другом – что распад жира, липолиз, он идет после 12 часов, поэтому можно сделать перерыв и этим достичь снижения веса.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А я еще слышала, что нужно кушать максимум за два часа до сна.