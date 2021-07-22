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Можно ли есть после шести? Врач-психотерапевт развенчал популярный миф

22 июля 2021 11:11
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А давайте о мифах. После шести можно ли есть или нет?

Можно ли есть после шести? Врач-психотерапевт развенчал популярный миф-1

Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Можно. Я думаю, что можно есть, потому что желудочно-кишечный тракт человека активно работает и в ночные часы. То есть самый большой нерв человеческого тела, вагус, активен в это время. Но суть в другом – что распад жира, липолиз, он идет после 12 часов, поэтому можно сделать перерыв и этим достичь снижения веса.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А я еще слышала, что нужно кушать максимум за два часа до сна.

Можно ли есть после шести? Врач-психотерапевт развенчал популярный миф-4

Валерий Гринь:
Это уже относится даже и к гигиене сна.

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# Здоровое питание # общество # Валерий Гринь # Алена Родовская # Алеся Лакина # Фотофакт

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