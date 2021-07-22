Можно ли есть после шести? Врач-психотерапевт развенчал популярный миф

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А давайте о мифах. После шести можно ли есть или нет?