«Можете оставить свои растения на неделю и больше». Как самому сделать «умный» горшок с автополивом?

Отпуск – боль всех цветоводов. Самая главная проблема, с которой столкнутся ваши любимые растения – испытание засухой, рассказали в программе «Плюс-минус».
Отпуск – боль всех цветоводов. Самая главная проблема, с которой столкнутся ваши любимые растения – испытание засухой, рассказали в программе «Плюс-минус».
Сегодня полки магазинов ломятся от новомодных цветочных гаджетов. Но зачем тратиться на дорогие приспособления, если можно самому сделать горшок с автополивом и при этом не разориться?
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Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Лето – это активное время отпусков, и для многих огородников настает проблема – оставить свои растения без полива.
Горшки с нижним поливом – отличное решение этой проблемы. Вы можете оставить свои растения на неделю и больше и заниматься своими делами.
Мы покажем, как с легкостью сделать этот горшок дома из подручных материалов. Для этого вам понадобится кофейная банка, кассета и капроновый фал длиной 30-35 см.
В кассету мы вставляем капроновый фал – так, чтобы два конца свисали вниз и касались дна банки. А средняя часть доходила примерно до центра нашей кассеты.
На дно положим кусочек бумаги, чтобы закрыть лишние отверстия и чтобы наша земля не просыпалась внутрь банки. Кассету наполняем землей. Теперь наш горшок готов. Нам достаточно налить воды в емкость и посадить семечку.
В такой банке вы можете растить не только травы, но также ягоды и овощные культуры. Также она может послужить в качестве пассивной гидропоники – для первых ваших опытов и экспериментов.