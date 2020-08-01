«Можете оставить свои растения на неделю и больше». Как самому сделать «умный» горшок с автополивом?

Отпуск – боль всех цветоводов. Самая главная проблема, с которой столкнутся ваши любимые растения – испытание засухой, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Сегодня полки магазинов ломятся от новомодных цветочных гаджетов. Но зачем тратиться на дорогие приспособления, если можно самому сделать горшок с автополивом и при этом не разориться?

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:

Лето – это активное время отпусков, и для многих огородников настает проблема – оставить свои растения без полива.

Горшки с нижним поливом – отличное решение этой проблемы. Вы можете оставить свои растения на неделю и больше и заниматься своими делами.

Мы покажем, как с легкостью сделать этот горшок дома из подручных материалов. Для этого вам понадобится кофейная банка, кассета и капроновый фал длиной 30-35 см.